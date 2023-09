Looney dimite como CEO de BP en un momento crucial para la petrolera

El Director Ejecutivo de BP, Bernard Looney, ha renunciado con efecto inmediato debido a la falta de divulgación completa de "relaciones pasadas con colegas". Será reemplazado de manera interina por el Director Financiero, Murray Auchincloss, según informó la compañía en un comunicado por correo electrónico el martes, tal y como informa Bloomberg.

Este inesperado desarrollo deja a BP sin liderazgo en un momento crucial, cuando la gigante del petróleo y el gas está tratando de persuadir a los inversores para que se mantengan a su lado en una costosa transición hacia la energía de bajo carbono. También es otro ejemplo de cómo la presión por estándares más altos de comportamiento personal en el lugar de trabajo, impulsada por el movimiento #MeToo, ha llegado a la cúpula del mundo corporativo.

La junta directiva de BP revisó las acusaciones relacionadas con las relaciones personales pasadas de Looney con colegas en 2022, sin encontrar violaciones al código de conducta de la compañía, según el comunicado. Sin embargo, recientemente se recibieron nuevas acusaciones de naturaleza similar, después de lo cual Looney informó a la compañía que no había sido completamente transparente durante la investigación previa, según dijo la compañía.

"Él no proporcionó detalles de todas las relaciones y reconoce que estaba obligado a hacer una divulgación más completa", según el comunicado. "La compañía tiene valores sólidos y la junta espera que todos en la compañía se comporten de acuerdo con esos valores". Los recibos depositarios americanos de BP inicialmente subieron con la noticia, que fue reportada por primera vez por el Financial Times, pero no tuvieron cambios significativos a las 3:05 p.m. en Nueva York.

Defensor de acelerar la transición al 'net zero'

Desde que asumió el cargo principal hace más de tres años, Looney ha sido el defensor más sólido entre los directores ejecutivos de las supermayoristas del petróleo de un cambio más rápido hacia la energía de bajo carbono. Incluso después de reducir algunas de las aspiraciones más ambiciosas de reducción de emisiones a principios de este año, BP todavía tiene uno de los planes más agresivos para reducir la producción de petróleo y expandirse en la carga de automóviles eléctricos y la energía renovable.

La noticia llega un mes después de que la compañía con sede en Londres aumentara su dividendo en un 10% y dijera que recompraría otros $1.5 mil millones en acciones. A pesar de estos esfuerzos por atraer a los inversores, las acciones de BP han quedado rezagadas con respecto a sus competidores desde que Looney se convirtió en CEO. Las gigantes estadounidenses Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp., que se han mantenido mucho más cerca de sus negocios centrales de petróleo y gas que las principales empresas europeas, han sido mucho más atractivas para los inversores, especialmente desde la invasión de Rusia en Ucrania que hizo que los precios de la energía se dispararan.

Nacido en 1970 y formado como ingeniero eléctrico en University College Dublin, Looney ha sido un empleado de toda la vida de BP, ascendiendo en la cadena de mando desde ingeniero de perforación hasta jefe de exploración antes de ser nombrado CEO en 2020.