El conflicto estalló hace años, pero se ha vuelto a reavivar esta semana. La justicia ha citado al gigante turístico eDreams y a la empresa informática IGT, la firma a la que la agencia de viajes subrogó el equipo de 260 empleados de atención al cliente en España, tras atender a diferentes denuncias de trabajadores que fueron despedidos meses después de la integración. Los antiguos miembros de la plantilla llevaron a cabo huelgas y protestas contra ambas empresas, porque entendían que después de externalizar el servicio se habían incumplido los compromisos firmados y únicamente se había precarizado las condiciones de trabajo.

De acuerdo a fuentes del proceso, este lunes 19 de julio distintos trabajadores y representantes legales de las dos empresas -Garrigues por parte de eDreams y Sagardoy por parte de IGT- estaban citados para comparecer en los juzgados de Barcelona. La previsión es que a lo largo del año y durante parte del siguiente se sucedan juicios similares con otros antiguos integrantes de la plantilla. A falta de conocer las primeras sentencias, que no llegarán hasta después del verano, concretamente entre septiembre y octubre, las primeras sesiones apuntaron hacia IGT. "Por estrategia jurídica, el día del juicio se decidió desistir de la demanda en contra de eDreams", comenta una de las demandantes.

El conflicto se remonta a 2019. Ese año eDreams anunció el plan relativo a su nueva estructura operativa, que pasaba por externalizar su servicio de atención al cliente en Barcelona (260 personas) y otras ciudades europeas como Berlín y Milán. Estas actividades, por tanto, serían desempeñadas desde ese momento por empresas colaboradoras especializadas en este tipo de soluciones. La elegida fue IGT Solutions, que realizaba su actividad a través de la mercantil Technoigt Solutions Spain SL, constituida apenas un año antes del acuerdo de subrogación.

Protestas tras firmar el acuerdo

Fue pocos meses después, el 12 de junio de ese año, cuando se firmó el acuerdo de subrogación a IGT con los trabajadores. El visto bueno de ambas partes contemplaba el compromiso, por un lado, de mantener los puestos de trabajo y, por otro, que los trabajadores siguieran con las mismas tareas asignadas. Pero, de acuerdo al sindicato CCOO, pronto empezaron a detectar incumplimientos en algunas partes del acuerdo, como los pagos de los incentivos y las vacaciones.

Así, llegaron los primeros roces con la plantilla. Los ya ex empleados de eDreams y actuales miembros de IGT Solutions protagonizaron una protesta en la sede de la Calle Bailén, en Barcelona. La movilización conllevó el despido de 18 trabajadores y la suspensión de sueldo de otros 22 empleados. La empresa entendió que los trabajadores, junto con el comité de empresa y el comité de huelga, decidieron acceder al edificio "de forma violenta y tumultuaria". La decisión subió todavía más la tensión, hasta desembocar en este último capítulo judicial.

Según la denuncia de uno de los afectados, todo emana de la cesión de trabajadores, que se llevó a cabo "de manera totalmente fraudulenta, lo que implica una situación de dumping social". Dicha cesión, siguiendo siempre la versión del denunciante, fue "ilegal", ya que Vacaciones eDreams SL siguió "poniendo todos los medios productivos necesarios (excepto el local) para el desarrollo de la actividad".

eDreams ya obtuvo el respaldo de la justicia por el proceso de subrogación

No obstante, fuentes de eDreams defienden que la transferencia de las actividades de servicio de atención al cliente a IGT Solutions se realizó "con pleno arreglo a ley", como concluyó en 2020 el Juzgado de lo Social nº 1 de Barcelona en 2020. Además, añaden que la justicia también resolvió específicamente que "toda relación laboral existente en el momento del traspaso fue transferida a todos los efectos al nuevo empleador". Por lo tanto, "cualquier asunto laboral a partir de ese momento solo concierne a IGT Solutions", concluyen.

La relación entre trabajadores e IGT siguió tensándose meses después. Con la crisis del coronavirus y el golpe a las agencias de viajes a raíz de los efectos en el turismo, la empresa anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) que terminó siendo firmado sin acuerdo. IGT presentó un informe técnico basado en previsiones de la Organización Mundial del Turismo que acreditaba la necesidad del ajuste laboral. No obstante, según criticaron los sindicatos, los números no eran precisos y se basaban en estimaciones futuribles sin cualquier respaldo razonable y totalmente desproporcionado. "Las previsiones que hacen no cuadran", denunciaron.