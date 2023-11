Elecnor vende el 100% de su filial 'verde' a la noruega Statkraft por 1.800 millones

El grupo Elecnor ha confirmado este viernes la firma de un acuerdo para la venta por 1.800 millones de euros de su filial Enerfín, centrada en el negocio de las energías renovables, a la hidroeléctrica estatal noruega Statkraft, que se convertirá en su socio único.

Según ha comunicado la entidad española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la venta se ha realizado concretamente a la filial Statkraft European Wind and Solar Holding AS, dedicada al desarrollo de proyectos de energías renovables. Su oferta habría superado a la presentada por otras empresas que se postularon a la compra, como la energética China Three Gorges, la constructora francesa Vincci y el fondo canadiense CDPQ.

La operación se ha realizado mediante un contrato de compraventa de participantes sociales, que la empresa noruega habría adquirido al 100 por 100. El valor de Enerfín reconocido en la operación es de 1.800 millones de euros a la fecha de firma del contrato de compraventa. La decisión de vender dicha filial fue conocida en febrero de 2022, aunque sería en junio cuando optaría por encontrar un socio que se hiciese con su participación completa.

En sus últimos resultados Elecnor ya anotó la aportación de Enerfín como "resultado de Operaciones Interrumpidas", al estar considerar a este negocio como "mantenido para la venta". El grupo Elecnor ganó 73,7 millones de euros de enero a septiembre de este año, un 4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por el dinamismo de su negocio en Estados Unidos, España e Italia, fundamentalmente.