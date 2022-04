El fondo de inversión Eurazeo da los primeros pasos en su aventura hotelera en España. Tres meses después del anuncio de la compra de los hoteles Ayre a El Corte Inglés y la familia Matutes (Palladium), el grupo galo ha constituido su estructura en el país y ha puesto al frente de la organización a uno de sus hombres del sector hotelero, Frédéric Josenhans, quien trabajó en el gigante hotelero Accor hasta que Eurazeo adquirió en 2016 un portfolio de establecimientos de la cadena francesa repartido en distintos países -entre ellos España- y los concentró bajo el paraguas de un nuevo grupo, Grape Hospitality. Con la compra de los hoteles Ayre, Eurazeo aumentará su presencia en el país.

Frédéric Josenhans será el consejero delegado de la sociedad patrimonial Ceres Bidco, que depende de una compañía francesa de Eurazeo y, en última instancia, controla la mercantil propietaria de los hoteles Ayre (FST Hoteles) que vendió El Corte Inglés tras varios intentos sin éxito por traspasarla en años anteriores. Josenhans es un hombre reconocido del sector hotelero en Francia, sobre todo por su paso por Accor, donde permaneció durante cinco años al frente de distintas marcas del grupo galo como Mercure y Novotel.

Las fuentes del sector consultadas por La Información analizan con atención el movimiento de Eurazeo, ya que consideran que los hoteles Ayre podrían reposicionarse y pasar en el futuro a estar operados bajo estas enseñas internacionales de Accor. Frédéric Josenhans es el presidente de Grape Hospitality, cuya mayoría accionarial está en manos de Eurazeo, pero Accor también controla un porcentaje significativo (30%). Lo mantiene desde la venta de una cartera de 86 hoteles en el año 2016, en una operación que se cerró por más de 500 millones de euros.

La implantación societaria de Eurazeo en España también se ha traducido en la creación de un consejo de administración en el que no solo participa Josenhans. Al directivo francés le acompañan Frédéric Maman, jefe de real state de Eurazeo; Florine Letort, la responsable del área legal, y Cecilie Gilliet, la asesora general de inversiones en Eurazeo. También entra en el consejo de administración un representante del fondo de pensiones canadiense PSPIB, el inversor tapado de la operación, como explicó La Información.

Su vocal será Samer Balaghi, encargado de los mercados de Europa y APAC (Asia-Pacífico). El fondo de pensiones canadiense, que en el pasado adquirió la división de aeropuertos de Hochtief y activos de Banc Sabadell, recibió el plácet de Bruselas para participar en la operación junto a Eurazeo hace apenas un mes. La Comisión Europea estudió la operación por la vía rápida, pues entendió que su entrada en el sector en España no hacía peligrar la competencia entre operadores.

La incorporación de los hoteles de Ayre al portfolio de Eurazeo llevará al fondo francés a engordar su portfolio de hoteles en Europa, donde ya cuenta con más de 100 establecimientos. En España sumará hoteles urbanos de Ayre en Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo, mientras que en Portugal incorporará otro establecimiento ubicado en Oporto. Grape Hospitality ya cuenta en España con establecimientos en Valencia, Barcelona y Jérez de la Frontera.

El Corte Inglés se centra en Only You

El traspaso de los hoteles Ayre a Eurazeo no supone la salida de El Corte Inglés de la industria hotelera. El grupo de grandes almacenes sigue viendo atractivo el sector, pero se centrará en él a través de su otra marca, Only You, cuyos hoteles estaban dando un mejor rendimiento. De nuevo junto a Palladium, de la familia Matutes, la compañía presidida por Marta Álvarez ha manifestado su voluntad de reinvertir el dinero de la venta y seguir presente en el sector posicionando estos establecimientos "en este segmento de alta gama".

La venta de Ayre es, hasta el momento, una de las grandes operaciones corporativas del sector hotelero en este 2022. El paquete vendido, de 800 habitaciones, se traspasó por 140 millones de euros. La industria vive momentos de ebullición, después de que en 2021 se triplicara el volumen de inversión hotelera que en el año anterior y se superaran niveles previos a la pandemia, según el estudio anual de la consultora Colliers. El pipeline de operaciones en curso hace prever que la tendencia se mantenga durante la primera parte de este año.