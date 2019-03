Florentino y Fernández Verdes se cuelan en el 'once' de mejor pagados del Madrid

Florentino Pérez y Marcelino Fernández Verdes, las cabezas visibles de la constructora ACS, cobraron durante 2018 por su trabajo en esta firma 6,75 y 11,18 millones, respectivamente. Por ello, en un ejercicio de ciencia ficción en el que futbolistas y empresarios pudiesen comparar sus sueldos, ambos directivos entrarían a formar parte del 'once' titular de mejor pagados del Real Madrid que preside el propio empresario madrileño, y no precisamente en uno de los niveles más bajos, si no en el 'top 3' del escalafón.

De este modo, el sueldo bruto del consejero delegado de la constructora, Marcelino Fernández Verdes -11,18 millones en 2018 que hay que dividir en varios conceptos-, es muy similar al neto -el salario de los futbolistas se publica habitualmente con las cantidades que ellos reciben- que se embolsan los galácticos Sergio Ramos, Marcelo o Toni Kroos.

Estos jugadores del club blanco cobran directamente del Real Madrid 11,7 millones de euros netos anuales, pero no son los mejor pagados. Ese honor lo tiene, desde la salida de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale. El galés firmó con el equipo que preside Florentino Pérez un contrato en el que se contemplaba un salario de 15 millones de euros netos anuales, por lo que, volviendo a la comparación, superaría al de su presidente.

Pero para llegar al sueldo que ha cobrado el propio Florentino Pérez durante este 2018 por sus cargos en el grupo constructor -6,75 millones-, aún hay que bajar muchos escalones dentro del 'once' salarial del Real Madrid. Por encima de los diez millones de euros netos anuales se encuentra Luka Modric. El centrocampista croata se embolsa cada año 10,5 millones de euros netos por su trabajo en el club.

Por debajo de él, pero por encima de Florentino, se sitúan Karim Benzema y el polémico Thibaut Courtois. El francés que llegó al Real Madrid en julio de 2009 y desde entonces su sueldo anual ha ido aumentando hasta los 8,7 millones de euros que cobrará en esta temporada. Justo tras él se sitúa el belga, que ha copado las portadas de las revistas del corazón en las últimas semanas. Courtois cobraría unos ocho millones netos cada año.

Ya en el mismo nivel que el propio presidente del club blanco, es decir, en los 6,7 millones de euros anuales, se encuentra Isco Alarcón. El centrocampista que llegó al Real Madrid en 2013 cobra -en neto- exactamente la misma cifra que se ha embolsado el propio Florentino Pérez durante este 2018 por su trabajo en ACS.

Por debajo se quedan Raphaël Varane, con 5,8 millones, y Casemiro, que se embolsa 5,25 millones. Ya por debajo de la cifra de cinco millones se encuentran el guardameta Keylor Navas y Daniel Carvajal. Ambos ven cómo su cuenta aumenta en 4,9 millones cada temporada. Mateo Kovacic, actualmente cedido por el Real Madrid al Chelsea de la Premier League, cuenta con un salario de 4,4 millones, al igual que el extremo Marco Asensio.

En la parte más baja de la tabla, se sitúan Nacho (con 4,1 millones), el delantero Mariano (con 4 millones) y el extremo derecho Lucas Vázquez (3,5 millones). El 'peor' pagado es el centrocampista sevillano Dani Carvajal, que llegó en verano de 2017 y se embolsa 1,17 millones de euros.

Los ejecutivos mejor pagados del Ibex vuelven a revalidar su título este año con sus astronómicos sueldos pero, al volver a la comparación paralela, aún se quedan lejos de las cifras que cobran algunos de los jugadores del Real Madrid. Pese a todo ello, tanto Marcelino Fernández Verdes como Florentino Pérez deben sumar a sus respectivos sueldos las cantidades que obtienen como consecuencia de los dividendos de sus acciones y el resto de sus negocios. Las cifras de los futbolistas también se ven incrementadas de forma importante con los beneficios publicitarios y el resto de sus participaciones empresariales.