El 'atajo' de las tech, 200 millones por medio, para reforzarse con ADN español

Si no quieres tardar años en desarrollar una tecnología o en entrar en un mercado, siempre puedes sacar la chequera para coger un 'atajo'. Ese es uno de los principios que han guiado las adquisiciones de las grandes compañías tecnológicas en los últimos años. Y es lo que han hecho Google, Amazon, Facebook y Apple también en España, donde en la última década han ejecutado cuatro operaciones de compra de startups locales que han servido como base para lanzar diferentes productos. En total, según los diferentes datos disponibles, han desembolsado algo menos de 200 millones de euros, siendo Microsoft la única que no ha adquirido, al menos de manera oficial, ninguna empresa con ADN español.

La última en hacerlo ha sido Apple, que se estrenó la semana pasada en el mercado español adquiriendo Vilynx, la compañía catalana basada en inteligencia artificial destinada al vídeo y el contenido audiovisual. Una tecnología avanzada que le permitirá perfilar su asistente virtual Siri u otras herramientas del sistema operativo del móvil y el iMac. Las otras adquisiciones le han permitido a otros grandes actores de los llamados GAFA (Google, Amazon, Facebook y la propia Apple) para perfilar nuevos servicios vinculados a la ciberseguridad o a los videojuegos. El perfil de la compra siempre ha sido la misma: compañías de tamaño medio, con valoraciones no especialmente elevadas, con las que han buscado reforzar su equipo y su capacidad tecnológica.

Amazon, la primera y más grande

La primera que rompió el hielo esta década fue Amazon. El gran dominador del comercio electrónico mundial aún no había abierto las puertas de su tienda online en España y decidía internarse en el negocio de los clubes privados de compras y del outlet de moda como paso previo. Era la forma de 'tocar el agua' antes de lanzarse realmente a competir por la venta online general. En el continente europeo había varios actores de ese segmento. Entre ellos estaba el español Buyvip, fundado por Gustavo García Brusilovsky. Tras una negociación con una valoración relativamente baja -en torno a una vez las ventas-, se cerró la transacción en octubre de 2010.

Según queda reflejado en las cuentas de la startup, consultadas por La Información, Amazon se hizo por 37 millones de euros con la 'propiedad intelectual' de algunas de las sociedades de Buyvip. Además por el 100% de las acciones la sociedad en España abonó 53,3 millones, de acuerdo a lo informado por la matriz luxemburguesa al registro en su momento. No fue el único desembolso, pues amplió capital en más de 13 millones para restituir la situación patrimonial del grupo español, que había acumulado años de pérdidas con su negocio. Entre los accionistas se encontraban el brazo inversor del grupo de medios Bertelsmann y otros fondos internacionales. Casi siete años después de comprar, decidió cerrar la web, al entender que era un modelo no rentable. Pero sí que la estructura societaria y el equipo sirvió como primer ladrillo del particular 'imperio' que ha creado el gigante en España.

La importancia de Google

Por importancia estratégica en el futuro de la compradora, la transacción de Virustotal es una de las más destacadas. El proyecto nació a mediados de los 2000 en el seno de una consultora tecnológica llamada Hispasec Sistemas, con sede en Málaga. Se trataba de un 'metabuscador' de virus en internet, con el que podías consultar si un archivo estaba infectado en el momento. Además de esa funcionalidad, se acabó convirtiendo en una fuente de información muy relevante para conocer las ciberamenazas. El fundador, Bernardo Quintero, trató de llamar la atención de Google, porque entendía que era el mejor comprador posible de su servicio. En 2011 se convirtió en cliente, para explotar toda esa base de datos. Y un año más tarde, en 2012, la adquirió después de una negociación con varias exigencias de los malagueños: debían mantenerse independientes dentro de la estructura del gigante del buscador y, además, preferían quedarse en la capital de la Costa del Sol y no integrarse en ningún equipo internacional.

La cifra que Google pagó por la empresa no se ha conocido oficialmente y ninguna de las partes la ha comunicado. En aquel momento, Virustotal estaba facturando más de un millón de euros a los clientes a los que daba acceso a su plataforma de detección de virus. La compra se hizo a través de una sociedad de la multinacional estadounidense llamada Rotaura Limited con sede en Irlanda, donde tiene todo su centro de operaciones internacionales por motivos fiscales. La transacción no se hizo por acciones, sino por activos. Esa filial compró todos los activos y la marca de Virustotal a Hispasec. ¿A cuánto ascendió? No se precisa en la memoria de aquel ejercicio, presentada en Dublín y consultada por este medio, pero se puede deducir que fue por 13 millones de euros, pues fue la única compra de activos intangibles que se efectuó y que queda registrada.

Desde esa fecha, la compañía española y su equipo liderado por Quintero no han hecho más que ganar relevancia dentro de la gran estructura de Google. El propio fundador ha ganado mucha responsabilidad y el servicio de Virustotal ya forma parte del portafolio de productos vinculados a la ciberseguridad que el gigante del buscador lanzó en 2018 bajo el nombre de Chronicle.

Facebook y Apple, las últimas

Más allá de estas dos compras iniciales, han tenido que pasar varios años para que cristalizaran dentro del grupo de los GAFA otras transacciones. Facebook fue la siguiente en acudir al mercado español para reforzar su tecnología. ¿Cómo? Se hizo con Playgiga, una compañía que había estado predicando en el desierto sobre los videojuegos en la nube. Su idea: crear una plataforma para jugar sin necesidad de videoconsola. Sus ingresos no terminaban de despegar y necesitaban más capital. Finalmente, hablaron con varios posibles socios industriales. Uno de ellos fue la red social fundada por Mark Zuckerberg. Las conversaciones acabaron en una oferta de compra.

¿Cuánto pagaron? No se desveló oficialmente, aunque algunas fuentes lo fijaron en unos 70 millones de euros. Sin embargo, en las cuentas de su accionista de referencia, el fondo español Adara Ventures, se declaran unas ganancias inferiores a esa valoración. La gestora tenía el 32,4% de las acciones hasta el momento de la venta. Había invertido 2,9 millones de euros. Finalmente se apunta un beneficio total de 13,4 millones. No queda claro si hay aún pagos pendientes en caso de que se cumplan algunos hitos, como suele suceder en algunas de estas operaciones, o se quedan en los algo más de 40 millones. La transacción fue oportunista, pues la estadounidense aceleró con el desembolso el lanzamiento de los primeros videojuegos en la nube dentro de su propia plataforma que se ha hecho pública en las últimas semanas.

La última en comprar una compañía con ADN español fue, finalmente, Apple al hacerse con Vilynx, nacida en Barcelona. Aún no se han hecho públicos los números por ninguno de los actores, pues es demasiado pronto. Pero, según informó Bloomberg, se trata de unos 50 millones de dólares, algo más de 42 millones de euros al cambio actual. Esta valoración no es especialmente alta teniendo en cuenta que la última ronda de financiación fue de casi 6 millones de euros en 2017.

Microsoft es la única que aún no ha hecho oficial ninguna compra de tecnológicas españolas. El creador del sistema operativo Windows y de la plataforma de productividad Office no ha sacado aún la chequera. Mientras tanto, sus cuatro competidores han ido completando su tecnología y sus equipos con proyectos con ADN español. Y lo han hecho en transacciones que, aun con un tamaño relativamente discreto y con proyecciones diferentes dentro de las 'megaestructuras' de estas multinacionales, siguen poniendo a España en el mapa tecnológico.