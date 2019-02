Santander quiere renovar con  Gasol el  contrato 'maldito' heredado del Popular

Banco Santander y Pau Gasol se encuentran, en este momento, negociando el contrato de patrocinio que todavía vincula al jugador de los San Antonio Spurs con la entidad financiera. Se trata de un acuerdo que el catalán firmó con el Popular y que fue heredado por la firma presidida por Ana Botín tras la polémica absorción en 2017. Cuando se produjo la operación Gasol todavía tenía un compromiso con el banco durante dos años más, de ahí que no pudiera romperlo. Pero la relación contractual finaliza este verano de 2019 y ambas partes ya se han sentado para intentar encontrar la vía de ampliarla, según ha podido confirma La Información a través de fuentes implicadas en la negociación.

Quedan apenas cinco meses para que expire el contrato de patrocinio con Gasol, de modo que Santander quiere amarrar cuanto antes la continuidad de la gran estrella española como 'imagen de la llama roja'. Las mismas fuentes indican que la entidad financiera está buscando una prórroga del contrato por otros cuatro años más, los mismos que llegó a sellar el propio Gasol con Popular en 2015 cuando renovó el acuerdo. La firma se produjo meses antes de la caída en desgracia del banco y cuando muy pocos presumían lo que iba a pasar.

Pau Gasol y su equipo de asesores están negociando una prórroga del contrato con Santander, pero en las conversaciones que se han iniciado han pedido enfocar la relación de una manera muy diferente a la que le unió con Popular allá por 2007, cuando todavía era jugador de los Grizzlies de Memphis. El deportista criado en Sant Boi acabó especialmente afectado de todo lo que le sucedió años más tarde y llegó a pensar en romper el contrato que heredó el Santander, tal y como se publicó en este diario.

Por eso ahora Gasol quiere dejar de vincular su imagen "con productos financieros donde no haya un control sobre los resultados", indican fuentes de su entorno. Reconocen que no se siente "cómodo" con relaciones contractuales como la que le unían al Popular y que, en caso de ampliar su relación con Santander, lo hará "sin comprometer su imagen" tanto como en el pasado. Fuentes de la entidad bancaria prefieren, por su parte, no hacer declaraciones sobre el contrato con el baloncestista.

Gasol, en definitiva, quiere evitar que Santander utilice su imagen para campañas promocionales en televisión, prensa, radio e Internet. El jugador -que, por cierto, ganó el oro mundialista en Japón en 2006 entrenado por Pepu Hernández y el bronce europeo en 2001 de la mano de Javier Imbroda, hoy consejero de la Junta de Andalucía- fue, por ejemplo, promotor del depósito creciente Gasol del Popular. Entonces militaba en Los Ángeles Lakers y en los Chicago Bulls.

Imagen de la ampliación de capital fallida

El problema de Gasol con Popular ha sido doble. Por un lado, porque el catalán fue uno de los miles de ahorradores que acudió a las ampliaciones de capital de la entidad, invirtiendo parte de sus ahorros en una compañía que le había contratado como su imagen principal. Y perdió todo lo que invirtió. Pero lo que más dolió a Gasol fue haber sido embajador de un banco que, finalmente, ha quebrado y en el que más de 300.000 ahorradores también han perdido, de momento, todo su dinero. Por ejemplo, en la ampliación de capital de 2012, pidió a los clientes que confiaran en Popular ("si me preguntan por qué estoy con Banco Popular diré que no hay una razón, hay muchas. Por eso confío en Banco Popular"), como se puede ver en el siguiente spot:

Gasol y su equipo han defendido que, desde que Santander asumiera el contrato con el Popular, la relación con los principales gestores de la entidad presidida por Ana Botín es "muy buena" y que el malestar del hombre franquicia de los Spurs es con los anteriores ejecutivos de la firma, unos directivos "que llevaron al banco a una situación en la que tanta gente acabó perjudicada", argumentan. Por eso ahora siguen trabajando con la "posibilidad de seguir colaborando de manera conjunta" y encajar los "proyectos de cada uno" en una futura relación.

Gasol ya dio un primer paso para desvincularse de la imagen que le unía al Banco Popular. El de los Spurs decidió cambiar el nombre de su escuela de futuras estrellas del deporte de la canasta que reúne cada verano a decenas y decenas de jóvenes. Así, la Pau Gasol Popular Academy pasó a llamarse Pau Gasol Academy by Santander. Fuentes del equipo del jugador aseguraron que, en un primer momento, se decidió eliminar el nombre del Popular de mutuo acuerdo con los antiguos gestores de la entidad para, más tarde, incorporar el de Santander.

Además, Santander y Gasol ya han celebrado dos eventos conjuntos. Uno interno en el que la estrella de la NBA ofreció una charla a empleados del banco hace unos meses. Y otro, titulado '1 2 3 A Correr Santander Talks' en el que "el baloncesto, el emprendimiento y la innovación" fueron los protagonistas. Gasol entabló una charla con Juanma López Iturriaga, Felipe Martín y Luis Colorado que se puede rememorar en el siguiente vídeo:

Santander también fue uno de los patrocinadores del partido Pau Vs. Marc, un encuentro benéfico organizado el pasado verano por la fundación de los Gasol en Girona y en el que participaron Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Llull o Reyes, entre otros compañeros de la canasta.