Gazprom pide a Siemens los datos para recuperar la pieza clave del Nord Stream.

Gazprom ha solicitado oficialmente a la compañía Siemens que presente los documentos oficiales que permiten a Moscú recuperar la turbina de la estación compresora de Portovaya, clave para el buen funcionamiento del gasoducto Nord Stream, informó hoy el gigante del gas ruso. "El 15 de julio, Gazprom solicitó oficialmente a la empresa Siemens la presentación de documentos que, teniendo en cuenta las sanciones impuestas por Canadá y la Unión Europea, permitirían transportar el motor de turbina de gas para la estación compresora de Portovaya, una instalación crítica para el Nord Stream", dice Gazprom en un comunicado.

El consorcio ruso también ha pedido a Siemens que "cumpla con sus obligaciones de reparación y mantenimiento de motores de turbinas de gas", agrega la nota. Gazprom señala que del cumplimiento por parte de Siemens de sus obligaciones depende ahora el buen funcionamiento del Nord Stream "y el suministro de gas natural a los consumidores europeos".

Esta semana, Moscú ya había indicado que el futuro funcionamiento del gasoducto Nord Stream, que transporta gas ruso a Alemania y se encuentra ahora parado "por mantenimiento", "dependerá de los socios" de Rusia, tanto en términos de demanda, como en lo que respecta a la aplicación de las sanciones occidentales. "En lo que concierna al funcionamiento del gasoducto en el futuro, aquí mucho dependerá de nuestros socios, tanto en lo que respecta a la demanda, como en la prevención del impacto de medidas restrictivas unilaterales e ilegítimas en su funcionamiento", dijo la portavoz de Exteriores ruso, María Zajárova.

Gazprom dijo este miércoles que ahora mismo no puede garantizar la operación segura del Nord Stream ante las dudas sobre las turbinas retenidas en Canadá, de cuya devolución no tiene constancia. "Gazprom no dispone de ningún documento que permita a la compañía Siemens sacar de Canadá la turbina en reparación para la estación compresora de Portovaya", dijo el gigante gasístico ruso. Estas declaraciones se produjeron después de que el Gobierno de Ottawa accediera a permitir la salida a Alemania de las turbinas para el Nord Stream sin que se conozca con certeza si estas han sido trasladadas ya a Europa.