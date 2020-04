La generación con energía solar rompe todos los registros en el mes de marzo 

Marzo de 2020 pasará a la historia como un mes negro. Pero no será por las cifras que registra el sector fotovoltaico. La generación de electricidad con paneles fotovoltaicos creció el mes pasado un 29,1% respecto al mismo mes de 2019 y se situó en 1.049 GWh, según los datos a nivel nacional de Red Eléctrica de España (REE). Un récord. Más producción solar que en cualquier mes de julio o agosto de los últimos años. Es la cifra más abultada desde que hay registros y que según las empresas que impulsan el sector adelantan importantes e inevitables cambios en el sector energético.

El registro global viene acompañado de otros destellos que indican el protagonismo creciente en España del sector fotovoltaico. El 26 de marzo, la generación instantánea solar llegó a un máximo de 6.337 MWh y tres días después, el 29 de marzo (12.09 de la mañana) se registró la mayor aportación al sistema: uno de cada cuatro GWh generados en la Península se produjeron a partir de fotovoltaica (6.095 MWh).

El récord fotovoltaico, en medio de un alud de malas nuevas, es un apunte de por dónde apunta el futuro, según señala el director general de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso. En 2019, la potencia fotovoltaica instalada en grandes instalaciones creció en 4.159 MW y se instalaron además 459 MW de paneles para autoconsumo. El tirón en la producción se ha dejado notar en marzo.

Impacto en los precios

También se ha notado en los precios, algo que según Donoso continuará en el futuro. Según OMIE, la sociedad que gestiona los mercados de España y Portugal, el precio del MWh en el sistema eléctrico español se situó el día 30 en 19,05 euros, un 40% por debajo de la media de 2019. Una muestra de hasta qué punto influye en el mercado la entrada masiva de las renovables. Los números de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) apuntan en este sentido que el recibo de la luz para una familia con dos hijos bajó un 15% el mes pasado y toca niveles de hace cuatro años.

El acelerón de marzo, los récords, se repetirán en el futuro. Lo harán a pesar de que la pandemia también ha golpeado las previsiones del sector. Donoso asegura que el Covid-19 ha afectado a los grandes proyectos que estaban en marcha en el sector. UNEF estimaba que la nueva potencia instalada este año se situaría entre los 2 Gw y los 4 GW. Tras el parón obligado por la pandemia, la instalación prevista se reduce a la mitad.

Una mala noticia porque España, como sus socios en la UE, tiene que cumplir en diciembre de este año con tres objetivos: reducir un 20% sus emisiones respecto a 1990; alcanzar un 20% de energías renovables y lograr un 20% de mejora en la eficiencia energética. Previsiblemente, no va a poder ser. A pesar del acelerón renovable de los últimos años; a pesar de la voluntad expresada por el Gobierno de Pedro Sánchez y a pesar de los planes de las grandes compañías energéticas, España sólo podría cumplir, en el mejor de los casos, con el objetivo de eficiencia energética. Y hasta eso está en el aire porque donde se preveía crecimiento del PIB -el numerador de la fórmula- ahora se observa decrecimiento.

Un sector con fiebre

Antes del impacto del coronavirus en la actividad empresarial, que ha cambiado todos los escenarios, el sector renovable estaba afiebrado. Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema, tramitaba un alud de solicitudes de enganche para nuevos proyectos antes de la crisis. El ex presidente de la compañía, Jordi Sevilla, llegó a lanzar un SOS al Ejecutivo a finales del pasado año. Entonces, explicó que si el Gobierno no adoptaba medidas excepcionales antes de fin de año para agilizar la tramitación y construcción de nuevas instalaciones de transporte de electricidad, el objetivo del 20% de energía renovable en 2020 no se podría conseguir.

Además, están en el aire piezas normativas fundamentales para facilitar el proceso, como el Real Decreto de Acceso y Conexión. Sin decreto, lo único real es que existe una avalancha de peticiones de conexión y la especulación. Fuentes de REE admiten que lograr los tres objetivos 20/20/20 en la fecha prevista no será posible. En el mejor de los casos se cumplirá, quizá, el objetivo de eficiencia por la transformación del sistema productivo. Pero todo está en elaire.