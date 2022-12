¿Habrá roscón de Reyes esta Navidad? Las panaderías apagan sus hornos

El sector de panadería y pastelería artesana, representado por Ceoppan, ha avisado del cierre de más de 600 establecimientos por el gran aumento de los costes de producción y ha avisado de que sin luz "no hay ni pan, ni roscones de Reyes", por lo que volverán a apagar sus hornos en toda España el próximo 3 de enero para reclamar ayudas del Gobierno.

En concreto, el sector ha alertado en un comunicado, recogido por Europa Press, de que la tradición navideña del roscón, elaborado con productos españoles, por profesionales de unos oficios "milenarios" y son vendidos en comercios de proximidad "por todos los rincones del país" está "en riesgo". Los establecimientos han cifrado en 600 los cierres por el incremento de los costes de producción, que se han alzado en más de un 60%, y han avisado de que de seguir así las cosas, otras miles más echarán el cierre en los próximos meses.

"¿Queremos que desaparezca la panadería del barrio o del pueblo que aportan productos de calidad a las personas? ¿Queremos una España sin panes y roscones artesanos? El Gobierno tiene previsto apoyar a las grandes empresas industriales a superar la crisis energética, pero sigue sin incluir en sus medidas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas panaderías y pastelerías", han lamentado.

De esta forma, el sector, que ha destacado el apoyo del Ministerio de Agricultura, ha lamentado que la Secretaría de Estado de Energía no ha contestado a sus demandas. Las panaderías artesanas han puesto desde este martes en marcha la campaña 'Que no se apague la Navidad', que tendrá su punto culminante el martes 3 de enero con un nuevo apagón de 15 minutos en las panaderías-pastelerías de toda España. "Sin luz no hay pan ni roscones", han recordado.