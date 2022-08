Las huelgas de Iberia Express y Ryanair dejan 180 retrasos y 6 vuelos cancelados.

Las huelgas de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de las aerolíneas Iberia Express y Ryanair han provocado este martes un total de 180 retrasos y seis cancelaciones, según han informado los sindicatos. En el caso de Iberia Express, la aerolínea canceló con antelación de forma preventiva seis vuelos previstos para este martes no protegidos por la Resolución de Servicios Mínimos. En concreto, son tres rutas, ida y vuelta, de Madrid con Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y Sevilla. En cuanto a retrasos, ha registrado cuatro, dos en Tenerife Norte, uno en Palma de Mallorca y otro en Madrid.

De su lado, Ryanair ha contabilizado 176 retrasos, pero ninguna cancelación. El principal aeropuerto afectado este lunes ha sido Palma de Mallorca, con 41 retrasos (19 salidas y 22 llegadas), seguido de Málaga, con 39 (19 salidas y 20 llegadas) y Barcelona, con 22 demoras (diez salidas y 12 llegadas).

Se mantendrán los paros de los TCP de Iberia Express

De esta manera, Iberia Express y USO se han reunido este martes por la negativa de la empresa a actualizar los salarios de los tripulantes al IPC del 2021, es decir, al 6,5%, según ha informado el sindicato. Sin embargo, no han alcanzado ningún acuerdo. Así, USO ha lamentado la postura "hermética" y "de bloqueo" de la compañía aérea, que "no ha considerado recapacitar sobre el acuerdo propuesto, prefiriendo dar continuidad al conflicto antes de ceder a las reivindicaciones del colectivo". Por lo tanto, la huelga se alargará hasta el próximo 6 de septiembre.

Por su parte, USO ha manifestado su continuidad de seguir abiertos al diálogo y no cesar hasta alcanzar un acuerdo con la empresa. Además, la delegada de USO en Iberia Express, Estefanía Diaz, ha acusado a la aerolínea de "dificultar su labor sindical al no presentar la documentación como la de los vuelos no protegidos en los días de huelga". En el caso de Iberia Express, se ha continuado apelando a la responsabilidad de los miembros de USO para que "abandonen la vía del conflicto y la confrontación social" para llegar un acuerdo, según ha informado en un comunicado.