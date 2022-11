Ibercaja capta más de 4.600 empresas, un 20% más que durante el año 2021.

Ibercaja pisa el acelerador en su área de empresas y capta 4.654 compañías hasta el mes de octubre. La cifra supone un crecimiento del 20% en comparación con el mismo periodo de 2021, cuando se cumplen dos años desde la creación del área específica de banca de empresas, que se enmarca dentro de su plan estratégico 2021-2023. Esta fuerte actividad se ha traducido en un incremento del saldo crediticio de 610 millones, que podría llegar a alcanzar los 750 millones al cierre de 2022. Durante 2021, el incremento fue de 510 millones de euros.

El saldo del crédito de empresas se eleva hasta los 8.300 millones, que representan el 26% del total de crédito bruto y que supone un nuevo récord para el banco. Este aumento ha venido acompañado de mejoras en la cuota de mercado. En concreto, en los dos últimos años ha aumentado 14 puntos básicos. El Arco Mediterráneo y Madrid son las zonas más dinámicas en cuanto a actividad, llegando a registrar un crecimiento del 70%, mientras que Aragón contribuye con un avance del 15%.

Según los datos proporcionados este jueves por la entidad en una rueda de prensa, la financiación para necesidades de circulante de las empresas ha llegado a los 8.000 millones, un 28% más y la previsión es alcanzar los 10.000 millones al cierre del ejercicio. De igual forma, la nueva formalización de préstamos y créditos a compañías no inmobiliarias ha experimentado un repunte anual del 6%, hasta los 2.071 millones a cierre del mes de octubre. El banco ha puesto en valor la concesión de préstamos vinculados a la línea de avales ICO, que ha otorgado cerca de 2.000 millones, cantidad que se puede incrementar con el impulso de la línea aprobada por el Gobierno con motivo del conflicto bélico en Ucrania.

"Estas cifras de crecimiento que nos acompañan vienen acompañadas de una prudencia en la gestión del riesgo", señala la directora de Desarrollo de Negocio de Empresas, Cristina Mateo. La entidad con sede en Zaragoza aplicará una política de prudencia por la que elevará sus provisiones en 2023, de cara al posible aumento de la tasa de morosidad, en línea con las recomendaciones del Banco de España, pese a que su ratio de impago ronda el entorno del 3% a nivel de empresas y el 2% a nivel general, que se encuentran por debajo de la media nacional (3,86% en agosto).

De forma paralela, la directora de Banca de Empresas de Ibercaja, Teresa Fernández, ha puesto en valor estos datos en un contexto marcado por la incertidumbre a raíz de la guerra en Ucrania, la inflación y la subida de los tipos de interés. Aunque descarta una recesión a en España, Fernández admite el freno de la economía.

De hecho, Ibercaja ha detectado una atonía de la inversión desde la pandemia, en el que los fondos Next Generation no han despegado los proyectos empresariales al ritmo que se esperaba. "La intención de estos fondos era generar una ratio de cuatro o cinco euros en el ámbito privado por cada euro movilizado de fondos europeos", señala el jefe de Estrategia Comercial de Banca de Empresas, José Antonio Ruiz, quien también lamenta que esta situación no se está dando en España y que el tejido empresarial español "no está acostumbrado" a aprovechar este tipo de iniciativas. La situación, según Ruiz, obedece a factores como "la gran cantidad" de fondos a gestionar, la "excesiva generación" de expectativas y la atomización de convocatorias.