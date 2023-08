Iberdrola aprovecha el tirón mediático del fútbol femenino tras siete años de apuesta

Iberdrola, la segunda eléctrica del mundo y una de las grandes empresas más emblemáticas por sus inversiones en publicidad, más allá de la energía 'verde', se ha convertido en la imagen que acompaña a la selección española de fútbol con una campaña en la que apuesta por engrandecer los campos de fútbol para que quepa todo el deporte femenino, una idea y un proyecto que lleva camino de convertirse en una de las apuestas reputacionales más importantes y rentables del grupo que lidera Ignacio Sánchez Galán. Aunque la Liga F ya no lleve su nombre en la nueva temporada, la entidad recoge ahora con una campaña paralela a los triunfos de la selección el fruto de siete años de apuesta por impulsar el deporte femenino en España, tal y como corroboran fuentes de la propia compañía. La iniciativa de inculcar a la sociedad valores y hábitos de vida saludable a través del deporte, es la gran apuesta de esponsorización del grupo.

Avanzando en esta misma ruta, Iberdrola junto a la galardonada agencia creativa Sra. Rushmore, ha presentado "Campos Aliados", una nueva campaña de patrocinio del deporte femenino con el objetivo de "promover el deporte profesional realizado por mujeres en España para fortalecer ligas, apoyar selecciones y mejorar las condiciones de su práctica" aseguran fuentes de la entidad a 'La Información'. También destaca que, otro de los logros de la empresa es crear referentes femeninos para visibilizar a las deportistas y sus éxitos, algo que con se ha visto acrecentado de forma inmediata por el triunfo de la selección española de fútbol femenino, que de alguna manera, nace de lo que hasta hace muy poco era la Liga Iberdrola.

Un movimiento que ha sido estratégico y sabio según Joan Sardá, experto en estrategias de marca, que asegura que Iberdrola ha sido plenamente consciente con su estrategia a largo plazo en la campaña publicitaria de la selección femenina, para ir desarrollando y aportando a su vez ayuda al deporte femenino, ahora que toda España está pendiente ya de ello. "Poner este evento como escaparate de venta es muy sabio por parte de la energética", indica el experto.

"Ampliar" el campo de visión de la mujer en los medios

Frente al escenario anterior, "el deporte femenino es cierto que cobra menos importancia en los medios audiovisuales que el masculino", lamenta Sardá, es por ello que Iberdrola elige esta campaña como un "gran oportunidad" para poner a las mujeres en el foco a nivel mundial.

Sin embargo, la energética no solo se ha sumado en este momento "estratégico" sino que Iberdrola lleva desde 2016 patrocinando a la Selección española femenina de fútbol y además "su compromiso excede el respaldo financiero", según aseguran fuentes cercanas a la compañía, esto se debe al enorme valor añadido que brinda el deporte femenino ya no solo económicamente, sino moralmente, dentro del posicionamiento de la mujer en los medios. Iberdrola desde ese año, ha creado esta categoría de Patrocinio que era inexistente hasta ese momento ya que "no tenía ninguna transcendencia ni seguimiento mediático, por lo que fue una apuesta arriesgada, pero muy exitosa a lo largo de los años", asevera el CEO de Welink, experto en marketing y comunicación, Miguel Zarzuelo.

"El deporte femenino está tomando medidas muy serias para seguir creciendo a nivel mundial", Joan Sardá

La pieza audiovisual dirigida por Isis Malpica y Gonzalo Oliveró, "es una buena campaña ética que utiliza como elemento de grandiosidad, el gran campo de fútbol, como hace alusión en su lema, "Campos Ampliados", se refiere a que ese campo de fútbol no entienda de géneros y abarque el esfuerzo de las mujeres y ponga en el foco los valores y hábitos de vida saludables desde el deporte", aclara el experto en estrategia de marca.

Iberdrola y Sra. Rushmore han canalizado su apoyo a las deportistas de fútbol femeninas a través de esta campaña, resaltando el momento enriquecedor que está experimentando el deporte femenino. Su evolución ha sido notable, pasando de ocupar un espacio reducido en el ámbito deportivo nacional a expandir su presencia con dedicación, culminando en la creación del "campo más grande del mundo".

Además, ha potenciado sus resultados, convirtiéndose en el referente como marca del deporte femenino, según indica el CEO de Welink, "se han ido uniendo más federaciones, más embajadoras cada año que han afianzado su posicionamiento en defensa de la igualdad", explica Miguel Zarzuelo.

Un paso adelante en la trayectoria del fútbol femenino

Pero, ¿qué ocurrirá una vez acabe el Mundial? El experto en publicidad y estrategias de posicionamiento de marca, asegura que al concluir el recorrido de la selección femenina, sin importar el resultado final, se inscribe un capítulo histórico y un avance significativo en la trayectoria del fútbol femenino. "Este hito representa un paso decidido, despejando temores y construyendo un fundamento sólido que disipará las reticencias de los patrocinadores" apunta Joan. Si bien la inversión en el fútbol femenino ha sido históricamente menor que en su contraparte masculina, esta disparidad parece encaminada a desvanecerse gradualmente, sin ceder terreno en el ámbito publicitario.

En este contexto, Iberdrola ha asumido un papel destacado al dar un paso al frente, irradiando una fortaleza que, se espera, permeará el panorama del fútbol femenino, extendiéndose más allá de los límites del fútbol "tradicional" masculino. La campaña en cuestión busca, con perspicacia, contagiar esa misma resiliencia arraigada en el ámbito del fútbol femenino, con la firme intención de trascender el ámbito masculino y abrazar un escenario más equitativo y prometedor.