Idealista reestructura su consejo con la irrupción de Oakley y el regreso de Apax

El consejo de administración de Idealista se reestructura tras el intenso movimiento accionarial que se ha vivido en la compañía en los últimos meses. Después de la la venta al gigante sueco de la inversión EQT se ha completado la irrupción de Oakley Capital y el regreso de Apax Partners seis meses después de vender la mayoría. Ambos cuentan ya con un sillón en el máximo órgano de decisión, ocupados por Thom Hall y Alexander Fiske, ambos socios de los fondos de ‘private equity’. Estos cambios han sido complementados con una reestructuración societaria del grupo.

Después de cinco años bajo el paraguas de Apax Partners, EQT ejecutó la compra del 100% del portal inmobiliario español por algo más de 1.300 millones de euros. Justo después creó una sociedad cabecera del grupo y la denominó Idealista Global. Su consejo de administración estaba formado en un primer momento por seis puestos y se constituyó en diciembre: dos estaban reservados para sus cofundadores Jesús Encinar y César Oteyza; uno para Beatriz González, fundadora del fondo Seaya Ventures (accionista de Glovo o Cabify) e hija del expresidente de BBVA Francisco González (a través de su sociedad Bejo Ventures), y dos para representantes del fondo con sede en Estocolmo (Suecia).

En febrero se hizo efectiva la recompra del 17% de las acciones por parte de Apax Partners por 250 millones de euros. No se ha comunicado por ninguna de las partes el contenido del acuerdo, pero todo apunta a que se trataba de que este regreso estaba planificado en la venta que se formalizó en septiembre. Esta vuelta se ha reflejado en el nombramiento de Tom Hall, socio de Apax Partners y uno de los consejeros que estuvieron presentes en el órgano de decisión desde la entrada en el accionariado en 2015. Dos meses antes de hacer pública esta recompra, en diciembre, se nombró como consejero de esta sociedad cabecera a Marc Stilke, relacionado también con el fondo con sede en Londres (Reino Unido).

Pero este regreso no ha sido el único movimiento accionarial en la compañía. Oakley Capital, también con base de operaciones en territorio británico, puso sobre la mesa 175 millones de euros a principios de este año para controlar el 12% del portal español. La valoración es prácticamente la misma que la de la transacción de Apax. Esta irrupción también le ha valido para lograr un sillón en el consejo que, tal y como acaban de comunicar, será ocupado por Alexander Fiske Collins, que es socio de la firma.

No queda claro cuánto de los 425 millones que movieron esas transacciones correspondían a dinero nuevo y cuánto fue destinado a la recompra de acciones ya emitidas en manos no sólo de EQT, sino también del equipo fundador. En el caso de Oakley, se limitó a asegurar que invertían esas cantidades “junto con el equipo directivo y EQT, que seguirán siendo los accionistas mayoritarios de la compañía”. La propia Idealista utilizó una expresión muy similar para referirse a la llegada de Apax.

Además de los cambios de nombres, también se está ahora en plena reestructuración de las diferentes sociedades con las que se gestiona el negocio de Idealista. Lo único que no cambia es la sede de la cabecera: el fondo desde el que la gestora EQT controla el grupo está radicado en Luxemburgo, como numerosos ‘private equity’ internacionales. De esa compañía ‘cuelga’ directamente esta Idealista Global, de nueva creación, bajo la cual se ha colocado otra bajo el nombre de Isabella Bidco, que controla Ivory Spain Midco, la antigua holding española que, a su vez, era accionista única de Idealista Internacional. Esta última es la dueña de las filiales española, italiana y portuguesa y de otras compañías que se han ido comprando en los últimos años por el portal.

Hoy por hoy no se registra la cifra completa de negocio de Idealista en los tres mercados en los que está presente. No consolida cuentas globales, por lo que sólo se puede saber cómo ha evolucionado el negocio en España. En 2019, último año disponible, sumó 78 millones de euros de ingresos y un beneficio neto de algo más de 23. ¿Cómo tuvo que reaccionar con el coronavirus? Llevó a cabo un plan para reducción de costes operativos y aportó una nueva línea de crédito de 10 millones de euros. Las cifras de 2020 aún no se han hecho públicas.

Los 'private equity' sobrevuelan

Este importante movimiento en el accionariado llega justo 20 años después de la fundación de Idealista, una de las compañías más veteranas de internet en España. Su accionariado siempre ha estado vinculado en la última década a los fondos de ‘private equity’, primero con Tiger Global (que llegó a superar el 20% de las acciones en una primera fase), luego con Apax Partners y ahora con EQT. Su historia se puede asimilar a la plataforma online de entradas Atrapalo, que también se creó en el año 2000 y hoy siguen al frente dos de los cofundadores. En este caso, el giro ha sido diferente, pues la compañía desembolsó a finales del año 2018 un total de 4 millones de euros -reservas y capital- para pagar a Tiger Global y darle salida.

La de EQT en Idealista no es la única operación de un fondo de este tipo, más centrado en compañías en fases más avanzadas y en sectores más alejados de internet. El fondo sueco también puso sobre la mesa más de 250 millones para hacerse con la mayoría accionarial de la plataforma de contenido visual Freepik, con sede en Málaga. En los dos últimos años ha habido otras operaciones como la entrada de Blackrock pagando varias decenas de millones de euros para comprar un porcentaje de los títulos de la española Clarity o la de la joint-venture de KKR y Accel en el desarrollador de software Endalia. Glovo también dio entrada al fondo estadounidense Luxor Capital en su última megarronda, mientras Pagantis fue adquirida por dos gestoras internacionales.