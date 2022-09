Inspección ordena dar de alta a decenas de repartidores de Amazon en Galicia

La Inspección de Trabajo ha ordenado que decenas de repartidores que trabajan para Amazon en O Porriño (Pontevedra) sean dados de alta de forma retroactiva en el Régimen General de la Seguridad Social, después de concluir que mantienen con la empresa una relación laboral y no mercantil. Esta respuesta del órgano sucede a una denuncia interpuesta en 2021 por el sector del transporte de UGT Vigo, sindicato que ha denunciado reiteradamente, desde que Amazon se instaló en O Porriño, que la multinacional de paquetería incumple "de forma manifiesta" la legislación laboral española.

Amazon importó desde Estados Unidos el sistema de reparto llamado Amazon Flex, nombre comercial de una división formada por particulares que presuntamente se adherían a él para sacarse un dinero extra repartiendo paquetes con su vehículo particular. "La relación, igual que pasó con los riders, es laboral y no mercantil", explica Rubén Bernárdez, asesor laboral de UGT, a la Agencia EFE. Esta resolución de inspección de Trabajo -basada en sentencias del Supremo- abre la puerta a que todos los trabajadores adheridos en su momento a Amazon Flex en España a este sistema puedan reclamar sus derechos, pese a que ya no está activo.

Se trata de "un modelo americano en el que no se da a los trabajadores de alta ni nada, se les impone un control por parte de la empresa pero la empresa no asume ninguna responsabilidad", explica Bernárdez. El planteamiento de Amazon Flex pasaba por que particulares con otro trabajo obtengan unos ingresos complementarios. Más allá de que realizar reparto de paquetería en turismos particulares ya incumple la legislación laboral española, según explica el asesor, los 32 trabajadores entrevistados por Inspección de Trabajo de los 80 afectados en O Porriño explicaron que Amazon Flex no era para ellos una segunda actividad, sino al contrario.

UGT defiende que Inspección de Trabajo ha resuelto "a través de una actuación muy amplia y rigurosa" que esos repartidores son trabajadores de Amazon y entiende que ahora podrán presentar reclamaciones de cantidades: la diferencia entre lo que han percibido a lo que sería el salario por el convenio de transporte de mercancías de la provincia de Pontevedra. El sindicato afirma que espera que con actuaciones como esta "se ponga freno a quienes pretenden imponer en nuestra sociedad un modelo de relaciones laborales precario, abusivo y sin derechos".

Es la segunda multa de Inspección de Trabajo a Amazon después de que en Cataluña propusiera sancionar con 3,2 millones de euros a Amazon Road Transport Spain SL y 2,6 millones a 17 empresas subcontratadas, de las que seis son de trabajo temporal, por cesión ilegal de personas trabajadoras. El órgano constató que 17 empresas subcontratadas le habían cedido 559 personas que trabajaban en condiciones laborales inferiores a lo que les corresponderían si hubiesen sido contratadas directamente por la multinacional.