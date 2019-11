Italia da más tiempo a Mediaset y Vivendi para llegar a un acuerdo: 22 de noviembre

La Justicia italiana ha aplazado su decisión sobre la disputa entre Mediaset y Vivendi por la fusión del gigante italiano con su filial española hasta el 22 de noviembre con la intención de permitir a los dos socios llegar a una solución.

"El Tribunal, en un intento de conciliación (...), pospuso la continuación del proceso hasta el 22 de noviembre de 2019 para permitir a las partes verificar la posibilidad de conciliación de la disputa", informó este miércoles el grupo propiedad de la familia Berlusconi en un comunicado.

Según los medios italianos, Mediaset estaría dispuesta a aprobar una serie de modificaciones en relación al sistema directivo del gigante MediaforEurope (Mfe), resultante de la fusión entre Mediaset Italia y España, para evitar el bloqueo por parte de Vivendi.

En caso de que la multinacional, propiedad del francés Vincent Bolloré, esté de acuerdo con esta fórmula, Mediaset Italia celebrará una nueva Junta de Accionistas extraordinaria para dar luz verde a los cambios. El pasado 4 de septiembre Mediaset Italia y España aprobaron en dos Juntas de Accionistas extraordinarias su fusión, a pesar de la oposición de Vivendi, que tiene el 28,8% del capital de Mediaset Italia y el 1% de Mediaset España.

La familia Berlusconi solo permitió a Vivendi participar en la reunión en Italia con el equivalente al 9,99% de sus derechos de voto directos, y no con el 19 % restante que tiene Simon Fiduciaria desde 2017 y por orden de los reguladores italianos, que ordenaron el traspaso de estos derechos por preocupaciones antimonopolio, ya que Vivendi también tiene cerca del 24% de Telecom Italia.

Vivendi consideró "ilegal" que no pudiera participar

Vivendi consideró "ilegal" que su fideicomiso no pudiera participar y por eso el grupo galo y Simon Fiduciaria presentaron un recurso ante la Justicia italiana para que suspendiera de forma cautelar la fusión entre Mediaset y su filial española.

El grupo francés ha hecho lo mismo en España y en Holanda, donde tendrá su sede MFE. El 11 de octubre, el juzgado de lo Mercantil número de 2 de Madrid suspendió cautelarmente la fusión entre Mediaset Italia y España mientras resuelve la impugnación por parte de Vivendi de la Junta de Accionistas de Mediaset España que aprobó la operación.

Vivendi verá diluido su poder en la nueva compañía, ya que según los cálculos de la familia Berlusconi, Fininvest -holding de los Berlusconi- controlará el 47,88% de los derechos de voto de MFE, mientras Vivendi se quedará con un 10,42% y Simon Fiduciaria con el 20,81%.