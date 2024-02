Josep Oliu presidirá la Fundación Banco Sabadell en sustitución de Miquel Molins. 

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, comenzará a liderar la Fundación que lleva al nombre de la entidad en sustitución de Miquel Molins, que deja el cargo después de 13 años al frente. Desde el banco con sede en San Cugat del Vallés destacan el "brillante recorrido" a lo largo de los 23 años que ha estado en el grupo, en el que también ha sido director de la Colección de Banco Sabadell y ponen en valor "su compromiso con acercar el arte contemporáneo a la entidad y su contribución de la marca".

Con la designación de Oliu, que compatibilizará su cargo con el de presidente, "refuerza el compromiso del banco con los objetivos de la fundación y con el desarrollo de sus actividades, de fomento de la cultura, la investigación y el talento joven", indican en una nota de prensa. De su lado, el Patronato renueva a Sonia Mulero como directora de la fundación.

Doctor en Historia y Teoría del Arte Contemporáneo, Molins también ha desempeñado parte de su carrera como profesor de la escuela EINA, de la Escuela Massana de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como de director de tesis del Máster Metrópolis de la Universidad Politécnica de Cataluña y director del MACBA. Durante el curso 1994-95, fue profesor visitante en el 'Art History, Theory and Criticism Department of the School of The Art Institute of Chicago.

En el momento actual lidera la Fundación EINA. Banco Sabadell ha puesto en valor la trayectoria de Molins como un referente nacional e internacional en el arte contemporáneo, siendo comisariado de varias exposiciones. Además ha publicado ensayos sobre crítica y arte moderno y contemporáneo en publicaciones y prensa especializada.

Josep Oliu percibió el año pasado como remuneración por sus funciones en el banco 1,7 millones, un 3,6% menos con respecto a 2022, según la última documentación que ha remitido el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mientras su consejero delegado, César González-Bueno, recibió 1,79 millones, lo que supone un 27,4% menos.