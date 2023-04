La española Sateliot lanzará mañana su primer satélite para la cobertura 5G

El 'New Space' español vivirá mañana martes un nuevo hito, cuando la compañía Sateliot (participada por Indra, Cellnex y la propia Sepi, a través de Sepides) lance el primer nanosatélite bajo el estándar 5G a través de un cohete Falcon 9 de Space X (propiedad del magnate Elon Musk) desde la Base Vandenberg de la fuerza Espacial de Estados Unidos situada en California. El nuevo satélite se ha bautizado bajo el nombre 'The Groundbreaker' ('El Innovador'). Hasta 2024 tiene previsto lanzar un total de 64 satélites y alcanzar la cifra de 250 el año siguiente. La meta no es otra que permitir la conexión 5G desde cualquier rincón del mundo y a un coste más económico a las operadoras de telecomunicaciones que puedan quedarse sin conexión roaming. Algo que no era posible hasta ahora ya que cada operador tenía sus propios satélites.

'The Groundbreaker' se lanzará al espacio a través de un cohete Falcon 9 propiedad de Space X del magnate Elon Musk y, en su construcción, han intervenido varias compañías europeas y españoles desde la búlgara Endurosat, especializada en este tipo de tecnología, y la danesa GateHouse, encargada del software, hasta la española Alén Space, una spin- off de la Universidad de Vigo, que ha diseñado y fabricado la carga útil del nuevo nanosatélite.

A 500 km de altura

Una vez se lance, a través de un 'sistema de puesta en órbita' o 'desployer', el cohete impulsará al satélite hasta la órbita prevista a unos 500 km de altura. Una vez en la posición programada lo activará y se irá encendiendo. Entonces comenzará la fase para su puesta en funcionamiento, lo que supondrá todo tipo de verificaciones y comprobaciones, además del inicio de una serie de test y pruebas. Lo que supondrá "unas semanas" hasta su puesta en funcionamiento, aseguran las fuentes consultadas.

"Estamos abriendo la puerta al uso masivo del internet de las cosas, en cualquier sitio por remoto que sea. Calculamos que se podrán habilitar unos 2.000 millones de dispositivos IoT", apuntó hace unos días en unas declaraciones a 'La Información' el CEO y fundador de Sateliot Jaume Sanpera. En este sentido, la compañía ya ha cerrado acuerdos precomerciales con más de 500 operadores de telecomunicaciones de todo el mundo. Entre ellos, la española Telefónica. Lo que, según estiman desde Sateliot, suponen más de 1.200 millones de usuarios.

Sateliot se ha fijado como meta alcanzar una facturación de 1.000 millones de euros y un Ebitda de 370 millones de euros en 2026. Todo ello, a través de una constelación de satélites que permitirá dar cobertura satelital a los operadores móviles en todos los rincones del mundo, si se quedan sin señal y a un coste menor.

Compromiso con España

Con sede en Barcelona y San Diego (Estados Unidos), su principal responsable y fundador Jaume Sanpera, destacó también las múltiples aplicaciones de este nanosatélite y sus futuros gemelos para sectores tan variados como la agricultra de precisión, la ganadería, la logística, e incluso, en la lucha contra los incendios para "adelantarse" a los movimientos del fuego. "Nuestros principales accionistas son españoles y nuestra intención es seguir creciendo aquí para contribuir así a la consolidación del sector aeropespacial, sin olvidar que el mundo no tiene fronteras", apuntó Sanpera en declaraciones a este medio hace unos días.