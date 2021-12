Los fondos de capital riesgo ponen su foco en la compra y gestión de pymes

En la búsqueda por rentabilizar carteras en un escenario de tipos bajos, los fondos están abriendo el foco para afrontar inversiones con un buen retorno. En este proceso de búsqueda de oportunidades, marcado por la abundancia de liquidez financiera, las pequeñas y medianas empresas despiertan un interés creciente en el mercado. Prueba de este apetito son los diversos vehículos de 'private equity' que se han lanzando en los últimos meses con la idea de invertir en aquellas compañías de menor tamaño y que hasta el momento parecían situarse en los márgenes del radar, en contraste con grandes compañías o startups.

El atractivo de estos activos no es nuevo para el capital riesgo. Según datos de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri), entre 2015 y 2020 el sector de capital privado ha financiado en torno a 3.293 empresas, de las cuales aproximadamente el 90% son pymes. Únicamente durante el año pasado se tomaron participaciones en 670 pymes. En todo caso, lo que ha cambiado durante este último año es la intención con la que las firmas de capital deciden entrar en este tipo de compañías.

Para la gestora Navis Capital, que acaba de lanzar un fondo para invertir en pequeñas empresas de cualquier sector de actividad (excepto inmobiliario y financiero), la oportunidad va más allá de tomar una participación en su capital. A través de Gemba Private Equity, propone un modelo de inversión alternativa centrado tanto en la compra como en la gestión de pymes bajo la figura jurídica SCR-pyme, a la que se han acogido una veintena de vehículos inversores, según registros de la CNMV. Dotado con unos recursos de 25 millones de euros, procedentes casi en su totalidad de family office, aspira a comprar hasta una quincena de compañías con actividad industrial y una facturación de entre 5 y 30 millones de euros que ofrezcan un retorno superior al 20%.

En el último año han surgido decenas de fondos dirigidos a pymes, algunos con capital público

Tal y como expone Manuel Alonso, director de inversiones de Gemba, "queremos trasladar los amplios conocimientos de gestión y dirección de empresas adquiridos 'in situ', diferenciándonos de otros inversores que, o bien no participan en la gestión de las empresas adquiridas, o bien se limitan a intervenir desde la distancia en sus consejos de administración". Partiendo de esta premisa consideran que la principal fuente de oportunidades se encuentra en empresas familiares sin un plan de sucesión definido, que el Instituto de la Empresa Familiar estima en torno a un 70% en España. Aparte, busca abrir el foco a activos considerados no estratégicos, desde filiales a unidades de negocio, o compañías que necesitan un cambio de gestión.

La filosofía con la que nace este vehículo pretende marcar distancias respecto a la imagen del fondo oportunista actuando con criterios de máxima profesionalidad y ética empresarial. "Nosotros nos involucramos en la gestión en primera persona, estableciendo la estrategia más adecuada para cada compañía y creando el equipo de gestión necesario y autosuficiente para cada proyecto", señala al respecto Alonso, que junto a David Gonzalvo decidirá sobre la cartera de activos. Ambos contarán con el respaldo de los socios de Navis, entre los que se encuentran Rocío Ledesma, Iker Zabalza y Juan Martínez de Tejada.

Siguiendo esta línea, el último fondo orientado a pymes que acaba aprobar la CNMV es Athos Capital, integrado dentro de la gestora controlada por Fernando Castiñerias, que tiene un profundo historial de inversiones en startups y volumen de activos superior a los 50 millones de euros. De la misma forma, hace unas semanas se constituyó Beka Alpha Search Funds para, en primer lugar, financiar la búsqueda de pymes con potencial de crecimiento y, en segundo término, e invertir en la adquisición de las empresas. La intención de sus gestores es financiar directamente alrededor de 15 compañías, y asesorar en la detección de una veintena de activos con potencial. El bufete Barrilero y Asociados se encargará de asesorar en las distintas fases de este proyecto.

También están surgiendo iniciativas en el ámbito público al calor de esta tendencia. Sirva como ejemplo los fondos de capital riesgo impulsados recientemente por la Junta de Andalucía para apoyar la innovación empresarial. Se trata de Alter Cap, Sherry Venture y Corporación Bética de Expansión Empresarial, los cuales suman 50 millones de euros de capital público y privado, a colocar en un plazo máximo de tres años. Los dos primeros se dirigen a empresas en expansión, mientras que el tercero está orientado a startups con edad temprana.

Por otro lado, el CDTI, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación y promotor y accionista único de la sociedad Innvierte, ha cerrado operaciones de coinversión para promover la innovación empresarial en una treinta empresas durante 2021. En total, ha realizado aportaciones por valor de 42,8 millones de euros, de los cuales 9,2 millones corresponden a las cinco financiaciones adjudicadas en noviembre, algunas en colaboración con fondos privados, como La Caixa o Bullnet Capital.