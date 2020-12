Mapfre y su divorcio con Bankia: "No tiene gran relevancia en cifras globales"

Mapfre ha cuantificado la ruptura de su acuerdo de bancaseguros con Bankia. El director financiero de la aseguradora, Fernando Mata, ha asegurado que el desenlace del acuerdo con la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, "aunque importante, no tiene una enorme relevancia en cifras globales" para el grupo, añadiendo que apenas representa un 2% del volumen total de primas.

Así lo ha indicado en un encuentro virtual con accionistas particulares para ofrecerles unas pinceladas de los últimos resultados de los nueve primeros meses del año y darles la posibilidad de preguntar cualquier cuestión sobre el negocio del grupo. Los accionistas mostraron su interés por conocer qué consecuencias tendrá la ruptura del acuerdo de bancaseguros con Bankia, una vez la entidad se integre en CaixaBank durante el primer trimestre de 2021.

Mata ha subrayado que están "muy protegidos" debido a que el contrato recoge todo el procedimiento para que se produzca una salida ordenada por un cambio de control. Igualmente, espera que se aplique "una determinación del valor de los negocios comunes a precio de mercado", que se podría invertir en desarrollo de negocio.

"El negocio digital, los países 'core' y acuerdos de bancaseguros, que han sido líneas más importantes de crecimiento inorgánico, deben ser el horizonte para esta inversión. Pero todavía estamos en una etapa temprana", ha añadido el director financiero de Mapfre. Por otro lado, Mata ha trasladado el compromiso de la compañía de no modificar su política de dividendos, siempre que no tengan una situación que no suponga un menoscabo para el balance.

Además, ha recordado que el consejo de administración decidió aprobar una remuneración de 5 céntimos por acción, 13,5 céntimos anuales o el equivalente a 416 millones de euros.

Respecto a la evolución de la acción, Mata ha reconocido que se ha visto resentida por un convulso periodo. Sin embargo, ha señalado que en las últimas semanas se ha "visto un rayo de esperanza". "A partir de finales del tercer trimestre, la acción ha evolucionado mejor que los comparables", ha dicho el directivo, aunque ha añadido que aún así la capitalización sigue lejos de la que debería ser, lejos del valor en el que debería estar la compañía.