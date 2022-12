Marc Murtra preserva su voto de calidad para el desarrollo estratégico de Indra

Marc Murtra renunció por razones corporativas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a su voto de calidad en el consejo de administración de Indra después de la sacudida vivida en la junta del pasado mes de junio. El presidente no ejecutivo no tendría el poder de desempatar una futura votación dividida en el máximo órgano de decisión. Pero lo que sí que preserva es ese voto dirimente en la comisión de estrategia, comité que él mismo impulsó y que revisa todas las decisiones empresariales, financieras y de negocio de todo el grupo de defensa español.

El nuevo reglamento que emana de los cambios aprobados en la junta general de accionistas que tuvo lugar en octubre se publicó en la CNMV este mes de diciembre, pero con fecha de registro de 30 noviembre de 2022. Ese es el documento que rige el funcionamiento interno del consejo. Y es donde quedan plasmadas las reglas en el desarrollo de sesiones, la constitución de las comisiones o la designación de los miembros. Una de esas comisiones es la de estrategia que Murtra impulsó hace ahora justo un año para analizar más de cerca todas las grandes medidas ejecutadas por los consejeros ejecutivos -en aquel entonces Ignacio Mataix y Cristina Ruiz-.

Esa Comisión está presidida por el propio Murtra. Y en el nuevo reglamento se mantiene algo que ya estaba presente en la anterior versión: los acuerdos de todas y cada una de las comisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los consejeros concurrentes “y será dirimente en caso de empate el voto de su presidente”. Afecta a todos los presidentes, pero no existe ninguna excepción para el presidente de todo el grupo, que tendrá ese voto de calidad de cara al futuro en una comisión que está conformada principalmente por consejeros independientes.

En concreto, tras la reconfiguración del consejo después de la última junta extraordinaria, la Comisión de Estrategia está conformada por seis miembros. Aparte de Murtra como presidente, la conforman dos dominicales en representación de accionistas relevantes: Jokin Aperribay, por Sapa Plasencia, y Miguel Sebastián, por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Luego se encuentra Francisco Javier García, independiente nombrado antes de la sacudida del consejo de junio. Y, por último, dos nuevos independientes: Axel Arendt y Olga San Jacinto. Podría haber empate, por lo que para evitar un posible bloqueo, este voto dirimente será determinante.

Este 'blindaje' del voto de calidad en la Comisión de Estrategia de Murtra permitirá desbloquear asuntos pero choca con la política seguida en el marco del consejo

Esta Comisión de Estrategia tiene naturaleza consultiva y asesora, pero por las manos de sus miembros pasan muchas decisiones relevantes. En concreto, entre sus funciones se encuentran el análisis de las propuestas de los consejeros ejecutivos (el CEO, Ignacio Mataix, y el director general de Minsait, Luis Abril) en materia de estrategia de negocio, financiera o de otro tipo. Además se le encomienda hacer un seguimiento del plan estratégico, presentando propuestas o recomendaciones al consejo, además de mantenerse actualizada sobre las tendencias del mercado. El año pasado tuvo tres reuniones, según queda reflejado en el informe de gobierno corporativo del grupo. Eso sí, sólo cuenta desde su creación que fue aprobada en la sesión del consejo de administración de septiembre de ese año.

Este movimiento choca con la decisión que exhibió la empresa antes de la junta general de octubre, cuando Murtra y la Sepi trataron de apaciguar a la CNMV renunciando al voto de calidad en las votaciones del consejo de administración. Esto se produjo en plena investigación de la CNMV sobre una potencial concertación entre la sociedad estatal, Sapa y Amber Capital para llevar a cabo el golpe de efecto de la asamblea de junio, donde se aprobó 'in extremis' la no renovación o el cese de cuatro de los consejeros independientes más críticos. Esta renuncia del presidente fue una de las dos exigencias que puso sobre la mesa el anterior líder de los independientes, Albeto Terol, para dimitir y no obligar a formalizar su cese. Finalmente fue cesado.

Recompra de acciones

En los próximos meses previsiblemente se analizará uno de los proyectos más ambiciosos a nivel corporativo: el 'spin off' de Minsait, para abrirlo a un socio externo o, incluso, sacarlo a bolsa. Amber Capital es uno de los mayores defensores y su fundador, Joseph Oughourlian, lo ha hecho saber en varias intervenciones públicas. El propio Murtra también lo ha apuntado en diferentes ocasiones, asegurando que habría que estudiarlo y que se tendría que dar más independencia operativa a la división tecnológica. En el lado opuesto está el consejero delegado, Ignacio Mataix, que defiende un 'statu quo' para mantener el control.

Por otra parte, la compañía anunció este martes un programa temporal de recompra de acciones propias que permita al grupo cumplir con las obligaciones de entrega de títulos a sus directivos y empleados derivadas de los planes de incentivos. Afectará a un máximo de 281.000 títulos, representativos del 0,16% del capital social y su importe máximo asciende a 3,4 millones de euros. La adquisición, que será coordinada por Banco Sabadell, se alargará hasta el próximo 6 de enero, Día de Reyes.