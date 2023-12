Meliá se refuerza en el sector del lujo con aperturas de hoteles en Europa y América. 

La firma hotelera Meliá Hotels International reforzará sus marcas de lujo. Planea abrir cuatro hoteles en España, Italia, Portugal y México, según han informado este lunes. En España, concretamente, aumentará su cartera hotelera con el Gran Meliá Torre Melina, un complejo urbano ubicado en Barcelona. Abrirá a comienzos de 2024, tras su reciente renovación aprovechando la herencia del antiguo Hotel Rey Juan Carlos I.

Alineada con su plan de expansión mundial de su marca de lujo, el grupo tiene prevista otra apertura en Milán: la del Palazzo Cordusio. Se trata del primer hotel de la marca de lujo Gran Meliá en esta ciudad italiana, ocupando el Palazzo Venezia del siglo XIX. En Portugal, Meliá abrirá en 2024 el hotel ME Lisboa, con 140 habitaciones y situado en una céntrica ubicación de la capital lusa.

También en América tienen previsto impulsar su marca de lujo. En México están preparando la apertura de su segundo hotel de lujo; el ME Sayulita, que se unirá a su hotel ME Cabo. Planean también la apertura en el futuro de ME Guadalajara y ME San Miguel de Allende, lo que duplicaría su presencia en el país centrooamericano.

Estas aperturas programadas están precedidas por la entrada de la marca en Vietnam, donde abrieron el complejo Gran Meliá Nha Trang, en la costa de la región central de la nación indochina. El pasado julio, Meliá Hotels International amplió también su presencia en África, con la apertura del Ngorongoro Lodge Meliá, su cuarto hotel de la marca Colección en Tanzania. Por otro lado, su marca Paradisus by Meliá ha completado aperturas en Lanzarote y Gran Canaria.

Meliá Hotels International recibió el premio al Mejor Hotelero del Año en los Beyond Luxury Awards 2023. Ademas, sus complejos Gran Meliá Palacio de Isora (Tenerife), Hotel de Mar (Mallorca) y Villa Le Blanc (Menorca), fueron premiados en otras categorías, figurando Villa Le Blanc entre los 10 mejores hoteles de lujo de España. Villa Le Blanc también fue nombrado Mejor Nuevo Hotel del Año en los prestigiosos premios Condé Nast Traveller.