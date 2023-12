Mercadona amplía su sección tecnológica con cuatro nuevos 'hubs' de desarrollo

Mercadona ampliará su equipo tecnológico con la apertura de varios 'hubs' de desarrollo en Sevilla, Vigo, Santander y Oporto. Desde la empresa apuntan que uno de sus grandes retos como compañía de supermercados físicos y online es "seguir trabajando en el desarrollo de soluciones tecnológicas únicas y punteras" que impulsen su transformación digital.

La entidad, que afronta ese reto mediante su área denominada Mercadona IT, asegura que trabaja "para crear las mejores soluciones tecnológicas de cara a digitalizar todos los procesos internos de la empresa: desde la logística a los recursos humanos, pasando por las finanzas o la construcción". Componen este departamento 1.000 personas a día de hoy, y la idea es seguir creciendo apostando por el talento interno, según recoge Europa Press.

La compañía ha destacado que Mercadona IT no solo tiene instalaciones en Valencia sino que ha inaugurado también hubs en Sevilla, donde hoy trabajan diez personas, Vigo, donde hay ocho informáticos, Santander , con 12 y la reciente apertura de un nuevo equipo con sede en Oporto (Portugal). Planean seguir incorporando talento en estas oficinas, poniendo el foco en perfiles de desarrollo de software, aplicaciones, infraestructura, seguridad y datos.

Las principales líneas de trabajo de la sección Mercadona IT son dos: modernizar las aplicaciones ya existentes y que afectan a procesos 'core' de la compañía; y digitalizar nuevos procesos, "con tecnologías, arquitecturas y lenguajes punteros", según indica el director de Ingeniería Informática de la compañía, Serafín Fernández, quien aboga por tener el mejor equipo de profesionales. "Nuestra apuesta por la tecnología y la innovación va de la mano de la formación de nuestros equipos, ya que invertimos continuamente en formarnos en las últimas tecnologías y 'skills' a través de nuestra Tech Academy", asegura.

Mercadona IT trabaja de forma coordinada con el negocio para entender sus necesidades y ofrecer productos y herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar el trabajo de todo el equipo de la cadena de supermercados. "Luego podemos ver el impacto físico que tiene nuestro trabajo en nuestras casi 1.700 tiendas y en nuestros bloques logísticos y es muy gratificante", ha destacadoFernández, además de detallar que la propuesta de valor de la compañía se asienta en tres pilares fundamentales: tecnología, desarrollo y equipo.

Gran nivel técnico

Mercadona IT utiliza tecnologías punteras para crear grandes proyectos. "Para ello contamos con un equipo con elevado nivel técnico, referente en la industria. Juntos definimos, creamos y aplicamos la tecnología, vivimos los proyectos 'end to end' y podemos ver el impacto real y directo que tienen sobre nuestro negocio", ha manifestado Serafín Fernández. La compañía ofrece desde el primer momento a los profesionales los recursos necesarios para aportar valor y seguir creciendo en un entorno estimulante y lleno de retos. "En Mercadona IT se hace carrera creciendo en la dirección que más interese al empleado. Nuestra política retributiva es sólida y clara en este sentido", ha resaltado.