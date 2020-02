El Govern asegura que el MWC no se va a suspender "en ningún caso" y pide calma

La 'fuga' de empresas de la lista de asistentes al Mobile World Congress (MWC) parece no calar en la dirección del evento. El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha asegurado este lunes que el MWC "en ningún caso" se suspenderá ni se retrasará, y ha pedido no generar alarmismos. La organización ha vivido una 'semana negra' donde gigantes internacionales como Ericsson, Nvidia, LG, Amazon y Sony, han anunciado su retirada como medida de precaución ante el brote de coronavirus que ya se ha cobrado la vida de al menos 900 personas.

En una entrevista de 'Rac1', Puigneró ha defendido que tiene "plena confianza" en que el MWC se desarrollará con normalidad y ha indicado que lo tienen todo preparado. "Estamos, evidentemente, preocupados por lo que está sucediendo con el tema del coronavirus y estamos tomando las medidas para que todo vaya con normalidad, pero (el MWC) no pende de un hilo", ha expuesto. El consejero de Políticas Digitales ha remarcado que no se ha producido ningún caso de coronavirus en Cataluña: "Es un lugar seguro de coronavirus".

"Lo que no podemos permitir es que se nos inocule, en este caso, el virus del miedo, que sería lo peor que nos podría pasar", ha valorado Puigneró. Ha enfatizado que "no hay ningún motivo" para no ir al Mobile y ha dicho que están en contacto permanente con los organizadores del salón, la GSMA.

"Cada año salen cuestiones sobrevenidas respecto al Mobile. Este año que nos pensábamos que todo ya lo teníamos controlado, va y aparece este coronavirus", ha expuesto, y ha recalcado que GSMA, Fira de Barcelona y Generalitat están preparados para volver a hacer un buen salón.

Sobre las empresas que han anunciado que no asistirán, Puigneró ha sostenido que el número total de las que vendrán al MWC "son muchas más" y que no vienen por las políticas de empresa que no dejan viajar a sus trabajadores por el mundo ante el brote, no por una cuestión exclusiva del salón o de Cataluña.