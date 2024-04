Naturgy deja en manos de sus accionistas la solución para elevar la liquidez en bolsa.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recomendado a Naturgy adoptar medidas para aumentar su liquidez bursátil, ante el escaso capital flotante ('free float') de la compañía, situado en torno al 12%, y la gasista ve en sus accionistas la solución.

"El 'free float' es lógicamente una cuestión que preocupa a la compañía, pero las soluciones no están su mano, sino principalmente en la de sus accionistas", señalan a La Información desde Naturgy tras conocerse, según ha adelantado El Confidencial, que el supervisor bursátil ha remitido una carta a la energética en la que le aconseja actuar para hacer frente a una situación que está perjudicando a los inversores minoristas.

Entre las medidas que el organismo supervisor ha aconsejado a la empresa destacan la emisión de acciones nuevas mediante una ampliación de capital o la venta de títulos viejos en manos de los cuatro mayores accionistas actuales. No obstante, esta comunicación del organismo presidido por Rodrigo Buenaventura a la compañía no pasa de ser una sugerencia, ya que no tiene carácter vinculante. "Naturgy no hace comentarios sobre sus comunicaciones con los organismos reguladores", indica la empresa.

Naturgy cuenta con un accionariado muy marcado y con poco espacio. De hecho, el 87% del capital está en manos de cuatro accionistas, con Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, a la cabeza con un 26,7%. Le siguen CVC con el 20,7% y que lleva tiempo queriendo salir de la compañía; GIP, en vías de ser absorbido por el gigante BlackRock, con el 20,6%; e IFM, con el 15%. La estatal argelina Sonatrach tiene un 4,1%. De esta manera, el capital circulante queda bajo mínimos con un rango que viene rondando entre el 10% y el 15%, muy escaso para los estándares de mercado.

¿Qué pasará con blackrock? El Gobierno también está analizando la entrada de BlackRock en el capital tras comprar GIP y este posible cambio de la titularidad de la participación ya ha suscitado ya las críticas de los socios de Ejecutivo del PSOE.

En lo que va de año, la primera gasista y tercera eléctrica de España, se ha dejado casi un 25% en Bolsa del valor de su cotización. La caída en el precio de los títulos de la compañía se aceleró a mediados del pasado mes de enero, cuando se inició el periodo de revisión de los índices MSCI, derivando posteriormente en una exclusión de Naturgy debido a su bajo capital flotante.

La pasada semana, con motivo de la junta general de accionistas de Naturgy, el presidente y consejero delegado de la compañía, Francisco Reynés, ya indicó, ante la inquietud mostrada por algunos accionistas de la empresa, que los índices MSCI son "los más relevantes de cara a muchos inversores financieros y muchos inversores algorítmicos", por lo que pertenecer a ellos o no "provoca un aluvión de ventas o de compras en el caso de ser excluido o de ser incluido".