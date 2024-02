Nintendo dispara ganancias un 18% entre abril y diciembre por el impulso de Switch. 

La distribuidora y desarrolladora de videojuegos Nintendo ha obtenido un beneficio neto de un total de 408.041 millones de yenes (unos 2.560 millones de euros) entre abril y diciembre, un 17,9% interanual más, gracias a los tipos de cambio favorables y a las ventas de juegos de su consola Switch.

En lo referente al beneficio operativo de la empresa con sede en Kioto, en el oeste del archipiélago, aumentó un 13,1% hasta 464.410 millones de yenes (2.910 millones de euros) y su facturación por ventas creció un 7,7% hasta 1,39 billones de yenes (8.740 millones de euros), según su informe financiero publicado hoy martes.

Nintendo destacó el sólido lanzamiento el pasado octubre de 'Super Mario Bros. Wonder', la primera entrega completamente nueva de su exitosa franquicia Super Mario Bros. en once años, que vendió 11,96 millones de copias desde su salida hasta el pasado 31 de diciembre.

El éxito de la película de Super Mario Bros.

La compañía japonesa reiteró en su informe financiero más reciente, correspondiente a los primeros nueve meses del año fiscal nipón, que el lanzamiento en abril de 'Super Mario Bros.: la película' ha tenido un efecto positivo en la venta de los títulos del fontanero.

Desde principios del ejercicio hasta finales de diciembre su simulador de carreras 'Mario Kart 8 Deluxe' vendió 6,79 millones de unidades, consolidándolo como el juego más vendido de la Switch, con 60,58 millones de copas comercializadas desde que saliera en 2017. 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' y 'Pikmin 4' vendieron 20,28 millones de copias y 3,33 millones, respectivamente, en los nueve meses hasta diciembre.

La compañía nipona, cuya actual consola de sobremesa Switch, se encuentra en su séptimo año en el mercado, ha logrado mantener en cierta medida las ventas de su 'hardware', del que vendió 13,74 millones de unidades entre abril y diciembre, un 7,8% interanual menos.

Estabilidad en la venta de juegos

La venta de juegos viene siendo más estable. En los primeros nueve meses de su ejercicio comercializó 163,95 millones de copias, una caída del 4,7%, que sin embargo se ha venido viendo beneficiada por un cambio favorable del yen que ha hinchado su facturación. El 78,7% de la misma provino de sus ventas fuera de Japón.

Por otra parte, la facturación por ventas de contenido digital de Nintendo mejoró en un 11,7 % con respecto al mismo período del año previo, hasta 346.400 millones de yenes (2.170 millones de euros), mientras que su negocio móvil y de propiedad intelectual (IP) se disparó un 93,4%, hasta 75.200 millones de yenes (471 millones de euros).

Previsiones de Nintendo para el año

Para todo el ejercicio, que concluirá el próximo 31 de marzo, la empresa espera embolsarse un beneficio neto de 440.000 millones de yenes (2.755 millones de euros), un 1,7% interanual más, y que su ganancia operativa crezca un 1,1%, hasta 510.000 millones de yenes (3.190 millones de euros).

Nintendo estima, asimismo, que su facturación se incremente un 1,3% en la totalidad de su ejercicio, hasta 1,63 billones de yenes (10.210 millones de euros).

Las acciones de Nintendo, que anotaron en la víspera un nuevo valor récord por las expectativas de los analistas de un próximo anuncio sobre la sucesora de Switch, cerraron hoy un 0,46% a la baja antes de la publicación de su informe financiero.