Orcel ya sabe lo que ganará en Unicredit como CEO: hasta 7,5 millones cada año.

La espera del juicio con el Banco Santander se le va a hacer más llevadera. El banquero italiano Andrea Orcel ganará unos 7,5 millones de euros (8,9 millones de dólares al cambio actual) anuales, con su salario fijo y sus compensaciones variables, cuando sea consejero delegado de UniCredit y tendrá derecho a dos años de indemnización por un valor total de hasta 15 millones de euros (17,93 millones de dólares).

Así se observa en los documentos que ha publicado el banco italiano en su página web, en vista de la junta de accionistas que elegirá al próximo Consejo de Administración para el periodo 2021-2023 y que se celebrará el próximo 15 de abril. UniCredit, el mayor banco de Italia por volumen de activos, ha presentado una lista de candidatos que incluye como CEO a Orcel, que se encuentra en España en medio de una disputa judicial con el banco español Santander, al que reclama 112 millones de euros por cancelar su fichaje; y como presidente al exministro de Economía Pier Carlo Padoan.

Orcel recibirá un salario fijo anual por valor de 2,5 millones de euros y una compensación variable que podrá alcanzar hasta el doble de esa cantidad, recoge Efe. En el caso de 2021, la remuneración variable, que generalmente está relacionada con una serie de objetivos, no dependerá de ellos, es decir, Orcel tendrá un incentivo en el primer año en cualquier caso, aunque no consiga las metas que se fije el banco. UniCredit no ha detallado de cuánto será esta compensación en 2021.

A partir de entones, ese 'plus' variable tendrá que ir ligado a la consecución de los objetivos, tal y como exige el Banco Central Europeo. Para "atraer y retener talentos de alto nivel", UniCredit ha aumentado el importe máximo de bonificaciones en las salidas de estos directivos "de 7,2 millones a 15 millones de euros" anuales. Orcel, apunta el banco, podrá recibir hasta 15 millones de euros, resultado de dos "salarios globales" anuales.

El anterior administrador delegado, el francés Jean Pierre Mustier -que tendría que haber dejado el cargo en abril pero salió del banco en febrero por discrepancias con el equipo directivo- renunció en 2020 íntegramente a la retribución variable, por valor de 2,4 millones, y se recortó un 25% su sueldo, equivalente a 300.000 euros. La entidad cedió esos 2,7 millones a la Fundación UniCredit.

La disputa de Orcel y el Santander comenzó en el verano de 2019, cuando el banquero demandó al banco por dar marcha atrás a comienzos de ese año a su contratación como consejero delegado, lo que le llevó a abandonar su puesto de alta dirección en el banco suizo UBS. Orcel acusa al Santander de incumplir un contrato que el banco, sin embargo, no reconoce al estar condicionado a varios requisitos que, posteriormente, no se cumplieron; además, asegura que el banquero grabó sin consentimiento conversaciones privadas.

El Santander frustró la contratación tras constatar que tendría que asumir los compromisos de pago del salario diferido de Orcel de siete años, un precio "inaceptable" -en palabras de la presidenta de la entidad, Ana Botín- que no había sido posible anticipar cuando se anunció el fichaje.