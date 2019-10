Los dueños de 'Pasapalabra' vigilan que Telecinco no utilice de nuevo 'El Rosco'

Nuevo episodio en el culebrón 'Pasapalabra'. Telecinco ya está preparando un concurso con Christian Gálvez que sustituirá al famoso formato que era toda una institución en la televisión hasta que el Tribunal Supremo exigió que dejara de emitirse. Ahora los dueños del espacio y del famoso 'Rosco' vigilan con lupa que el grupo dirigido por Paolo Vasile no vuelva a emitir un concurso que tenga parecido alguno con el de su propiedad.

En ITV Studios ya están prevenidos. Han salido victoriosos de una batalla legal que se ha prolongado durante casi diez años y ahora no quieren más problemas. Por eso van a prestar máxima atención a que el nuevo concurso, que se va a llamar 'El Tirón', no contenga ningún elemento similar a su espacio. Ni tan siquiera que tenga parecidos con 'El Rosco', que es la parte esencial de 'Pasapalabra'. No descartan, incluso, acudir a los tribunales de nuevo si consideran que existe alguna vulneración de la legalidad.

¿Qué podría hacer ITV ante el nuevo concurso de Telecinco? Contemplan cualquier escenario. Una posibilidad, siempre que observen similitudes con su 'Pasapalabra', pasa por solicitar medidas cautelares. La sentencia del Tribunal Supremo es clara: la cadena de Mediaset no puede emitir nada que se parezca al concurso que ha dirigido en los últimos años Christian Gálvez, por lo que o el nuevo formato es novedoso o habrá una nueva batalla legal. En esas medidas cautelares, ITV podría solicitar la retirada inmediata del nuevo concurso.

El precedente de Belén Esteban

El caso 'Pasapalabra' tiene un precedente. En 2011 Telecinco ya fue condenada por "una copia o plagio" de un formato. En esta ocasión la demandante fue RTVE, que consideró que el formato de Mediaset, 'España pregunta, Belén Responde' -con Belén Esteban- infringía los derechos de propiedad intelectual de su histórico 'Tengo una pregunta para usted'. La Corporación pública acudió a los tribunales... y ganó.

Según una sentencia del Juzgado de los Mercantil número 12 de Madrid a la que ha tenido acceso La Información, Telecinco fue condenada a la "cesación de la actividad" de su formato por infringir los derechos de propiedad intelectual de RTVE y a "resarcir a la misma de los daños y perjuicios ocasionados". La sanción estipulada fue de 60.000 euros.

Del contrato maldito a los cinco faxes

El 12 de junio de 2009, Telecinco y la productora británica ITV Global Entertainment firmaron el contrato millonario para la renovación de 'Pasapalabra' para las siguientes tres temporadas, hasta 2012. Fue el acuerdo maldito, ese que ha llevado a Telecinco a cesar las emisiones de su concurso estrella, ese que conseguía catapultar al informativo nocturno. En ese contrato se especificaba lo que costaba cada entrega: de los 5.800 euros en la primera temporada a los 6.200 euros por entrega en la tercera. El paquete era de 300 capítulos anuales.

el dato Primera victoria de Vicente Vallés El pasado martes el informativo que dirige y presenta Vicente Vallés anotó anoche un 14,7% de cuota de pantalla y 2.333.000 espectadores. Fue la primera vez que superó a su principal competidor tras el final de 'Pasapalabra. El espacio de Pedro Piqueras en Telecinco se quedó con el 14,6% de 'share' y 2.388.000 televidentes.

Pero apenas unos meses después llegó la ruptura y Telecinco cortó su relación con ITV. Tras hasta cinco faxes advirtiendo con acabar en los tribunales, la compañía con sede en Londres decidió interponer una demanda. El resto ya se conoce: el Supremo acaba de fallar a su favor y ahora la cadena se ha visto obligada a buscar una solución.