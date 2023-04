Patuano aterriza en Cellnex con el rating y la digestión de deuda como grandes retos

Un juego de equilibrios entre crecimiento y reducción de la deuda. El italiano Marco Patuano aterrizará como consejero delegado de Cellnex, si finalmente la junta general del próximo junio avala el nombramiento, con varios retos relevantes que tendrá que abordar durante los tres próximos años de mandato. La mejora de la calificación de su deuda, tras años de fuertes incrementos para la adquisición de activos y la expansión internacional, pasa a ser su obsesión durante los próximos trimestres. Esa mayor firmeza en lo financiero debe combinarse con un desarrollo orgánico del negocio en los mercados en los que ya está presente. Por si eso fuera poco, deberá mirar de reojo a la acción que se ha dejado más de un 13% en los últimos doce meses y a sus nuevos 'compañeros de viaje' en el accionariado.

Su antecesor, Tobías Martínez, es el 'alma mater' del proyecto y un fiel defensor de una estrategia de fuerte crecimiento y expansión internacional a base de compras de torres y otros activos a operadoras de telecomunicaciones y otras gestoras de infraestructuras. Esto lo hizo gracias a varias ampliaciones de capital y a un importante endeudamiento financiero que lo colocó en el entorno de las 7 veces el Ebitda. Ante la subida de los tipos de interés y la inflación, los mercados exigieron prudencia. Martínez cede el testigo a Patuano, que tendrá que abordar la digestión.

Una de las claves es el rating financiero. En la última presentación de resultados ante los analistas de esta semana, el propio Martínez marcó el camino señalado en noviembre de 2022: el primer objetivo de todos es recuperar el grado de inversión de la agencia de calificación S&P. Esto resulta relevante, pues permite una mejor gestión de la deuda y una potencial reducción de los costes financieros. Entre enero y marzo de este año pagaron 111 millones de intereses frente a los 80 millones de un año antes. El horizonte que se ha dibujado en un principio para lograr ese 'investment grade' es finales de 2024, aunque desde el equipo directivo se ha apuntado en varias ocasiones en los últimos meses a la posibilidad de adelantarlo con más medidas de eficiencia y ajuste en el grupo.

El siguiente paso en la estrategia de Patuano debe pasar por la retribución al accionista. Al haber adoptado un perfil inversor, Cellnex no se ha caracterizado por ser especialmente generosa en cuanto a dividendos (el último se aprobó en noviembre de 0,03 euros por acción con un desembolso de 23,6 millones de euros). Ahora, con la deuda estabilizada y con un planteamiento más conservador, pretenden poner en marcha más fórmulas de pago. En ese juego de equilibrios que tendrá que hacer el exCEO de Telecom Italia, esa política deberá convivir con un control en la gestión del gasto en capital para el crecimiento orgánico.

En ese 'Capex' tendrá un peso muy relevante la construcción de nuevas torres pactadas por contrato con las operadoras clientes de Cellnex. Los acuerdos comerciales firmados con la compra de los emplazamientos incluían cláusulas para la implantación de más activos para dar cabida al mayor tráfico y a nuevas redes como el 5G. La 'torrera' tiene en el horizonte de los próximos ocho años más de 7.000 millones de inversión en este capítulo, que se conoce por las siglas en inglés BTS. Este Capex, además de los 'remedies' exigidos por los reguladores, implicó un desembolso de 366 millones en los tres primeros meses (un tercio de sus ingresos).

Esos BTS son una de las principales vías del crecimiento orgánico, que es el gran reto que tiene por delante Patuano y su equipo. Cellnex había mantenido crecimientos a doble dígito muy alto y, en algunos casos, a triple dígito gracias a la incorporación en su perímetro de miles de torres con sus contratos de servicios vinculados. Ahora, sin grandes operaciones de compra en el horizonte, hay que exprimir los emplazamientos existentes y los nuevos a construir. Este crecimiento fue de 65 millones de euros de los 157 millones de subida de ingresos de los tres primeros meses del año. Esta mejora de la cuenta de resultados se hace con márgenes más atractivos. Hoy por hoy, la empresa sigue perdiendo dinero debido a las fuertes amortizaciones de esas torres. El objetivo es volver a un flujo de caja positivo a finales de 2023 y a beneficio neto un año más tarde.

Operaciones de venta parcial

Para tratar de acelerar ese desapalancamiento en la deuda, Cellnex tiene un as en la manga que podrá utilizar Patuano: la venta de filiales locales. Esta posibilidad ha estado sobre la mesa desde hace trimestres, pero no se ha puesto en marcha. Hoy por hoy, Cellnex comparte sociedades con las que opera en algunos mercados con otros inversores industriales o financieros. Se estudia la posibilidad de abrir el capital, con posiciones minoritarias en un primer paso, de estas compañías. De esta forma se podría cristalizar valor y reducir deuda con el dinero procedente de las ventas. El nuevo CEO seguirá teniendo esa carta sobre la mesa.

El perfil del italiano es financiero, aunque con conocimiento profundo del sector de las telecomunicaciones. No es ajeno a la compañía, pues ocupó la presidencia no ejecutiva durante casi dos años. Pero la realidad es que algunos analistas de bancos como JP Morgan han arrojado algunas dudas sobre cómo el nombramiento de alguien que no estuviera en el equipo directivo actual podría acarrear salidas de personal clave. Alex Mestre, el 'número 2' del grupo, y José Manuel Aisa, el responsable financiero y cerebro de toda la estrategia seguida en los últimos años, han sonado como potenciales candidatos internos al puesto de CEO. Queda por ver si mantienen sus posiciones para contribuir a esta nueva fase.

En esta futura etapa con un perfil más conservador, Cellnex también busca una mayor revalorización de las acciones, que han visto cierta tensión durante el último año por ese escenario macroeconómico de tipos altos y mayor inflación. En el último año se han dejado un 13%, pese a la recuperación vivida en las tres últimas semanas. Patuano deberá conquistar a unos accionistas con ciertas reticencias por el modelo. Y también tendrá que mirar al consejo y a sus principales accionistas. Dos son sus principales valedores, como son Edizione (del que fue consejero delegado) y el fondo de Chris Hohn, que busca rentabilizar su inversión. Hay otro socio clave que no vio con buenos ojos su designación y es GIC, el fondo de Singapur, cuya consejera dominical deberá convivir con el representante de TCI que pidió su salida junto con otros dos miembros que dimitieron.