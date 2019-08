Ya se puede ser vip en Sotogrande por 398.000: arrancan los pisos 'low cost'

La Moraleja o La Finca en las localidades madrileñas de Alcobendas y Pozuelo de Alarcón ya se han sumado a la tendencia inevitable de mezclar sus unifamiliares millonarios con promociones 'baratas' que arrancan de los 500.000 euros. Y no es que el mercado del lujo haya tocado techo, sino que estas urbanizaciones de lujo han abierto los ojos a otro tipo de fórmulas ligadas a primeras viviendas de los hijos de los propietarios, al alquiler temporal de ejecutivos con o sin familia, alquiler turístico o simplemente nuevos rostros que tienen como meta acceder a una gran propiedad y este es su primer paso.

Sotogrande no iba a ser menos ahora que el boom de las grúas ha llegado a esta exclusiva urbanización situada en el término gaditano de San Roque, en las dos orillas del río Guadiaro. Todo esto sin perder de vista el último estudio de Barnes: el metro cuadrado de la vivienda de lujo costó un promedio de 6.800 euros durante 2018. La cifra representa una subida interanual del 3% en comparación con la campaña anterior, cuando la cantidad se situó en los 6.600 euros por metro cuadrado.

Es la inmobiliaria inglesa Taylor Wimpey la encargada de la venta de una promoción singular en La Marina de Sotogrande, propiedad de los Villar Mir. Se trata de una intervención en dos fases muy diferenciadas. Un bloque privilegiado en primera línea de puerto, muy cerca del apartamento que tiene Borja Thyssen y su esposa Blanca Cuesta, y otro de mayor tamaño al otro lado de la carretera local que conduce a las instalaciones y canchas de polo del del Soto María Polo Club, donde se celebra la 48 edición del Torneo Internacional de Sotogrande.

Posibilidad de juntar pisos en plano

Los pisos se ofertan desde 395.000 euros con dos habitaciones y 100 metros cuadrados. El residencial está compuesto por Pier 1 y Pier 2, de 8 y 56 apartamentos respectivamente con maravillosas vistas a La Marina de Sotogrande. Situado en una urbanización cerrada y privada con jardines y piscina comunitaria. Pier 2 le ofrece apartamentos de 2 y 3 dormitorios y la posibilidad de trasformar dos apartamentos en amplias viviendas de 4 ó 5 dormitorios con amplios salones. Vamos, que la opción lujo no está descartada. La entrega está prevista en el tercer trimestre de 2020.

Estos precios no tienen precedente en la zona. Fundada en 1964 por un grupo de millonarios liderados por el estadounidense Joseph McMicking (y Jaime y Enrique Zóbel, que reunieron un grupo de inversores entre los que figuraban Jaime Ortiz Patiño, el rey del estaño; el comerciante de diamantes Phillip Oppenheimer y el director de Nestlé Helmut Maucher), que buscaban el total anonimato, la urbanización es hoy por hoy la más exclusiva y discreta de los países mediterráneos, en la que actualmente viven de forma permanente entre 3.000 y 4.000 personas.

La Venecia de los Villar Mir

La Marina de Sotogrande no es un lugar cualquiera. En este puerto está los restaurantes de moda de esta urbanización, como el Ke y los asadores argentinos y selectos clubs de playa como El Octógono, además de todos los yates de los habitantes de la zona. Y es que La Marina tiene la filosofía de el barco a la puerta de casa y así se configura este selecto desarrollo. Sus creadores nunca hubieran pensado que este tipo de pisos se ubicarían en lo que era una antigua marina natural con dunas que convirtieron en una 'mini Venecia' con islas artificiales llena de puentes y poblada casas de colores.

El proyecto de un puerto deportivo se trazó desde el principio de la urbanización, aunque no sería hasta julio de 1987 cuando se inauguró. Se solicitó en 1982 una concesión administrativa al Estado para crear el Puerto Deportivo Sotogrande y construir los primeros edificios y atraques, siendo presidente del puerto Juan Miguel Villar Mir (ex Ministro de Hacienda del primer gobierno democrático), cargo que luego pasó a ser de su hijo Juan Villar Mir de Fuentes y del ingeniero jefe, José Cano. Mucho ha llovido desde entonces. Y las promociones junto a La Marina ya no tienen amarre privado a pie de su jardín.

Un activo de 210 millones

Por su parte, la promotora Taylor Wimpey España realizó oficialmente la puesta de largo de la nueva promoción que va a desarrollar en Sotogrande este año. Tras el lanzamiento de las últimas promociones en la Costa de Sol, como Green Golf, Le Caprice o Royal Banús, Taylor Wimpey amplía su radio de negocio en esta zona y realiza el lanzamiento de Pier, junto a la Marina de Sotogrande. La firma se ha instalado con fuerza en la costa y su filial española con sede en Baleares tiene un activo de 210 millones.

En su memoria del ejercicio 2017 detallan que su beneficio de explotación aumentó un 43% hasta los 30,48 millones de euros y el beneficio antes de impuestos creció un 45% hasta los 30,29 millones de euros. El resultado después de impuestos ascendió a 26,3 millones de euros, un 100% más que en 2016. También apuntan que "si bien el mercado británico se ha recuperado en 2017 volviendo a ser nuestro segundo mercado por detrás del mercado alemán, mantenemos nuestra apuesta comercial en Alemania, Países Escandinavos, Benelux y Rusia, así como por la segunda residencia nacional donde apreciamos una significativa recuperación. En 2017 estas citadas nacionalidades representaron en su conjunto el 75% de nuestras ventas, si bien hemos comercializado a más de 30 nacionalidades diferentes".