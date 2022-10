Polygon reabre el pulso por la opa de los fondos a Telepizza para ajustar el precio

Fue una exclusión de bolsa con sabor a polémica. El adiós de Telepizza al parqué español por segunda vez en su historia desató el enfado del fondo activista Polygon, que se vio obligado a vender tras el éxito de la oferta de KKR, Torreal (Abelló), Safra y Artá (los March) por la mayoría de la compañía. Desde ese momento, el inversor estadounidense probó suerte en la vía judicial en varias ocasiones, sin suerte hasta el momento. La última bala la ha gastado recientemente, con un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que acaba de ser aceptado hace apenas diez días.

En un auto de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativa del pasado 22 de septiembre, el juez José Manuel Bandrés admite que hay interés casacional en interpretar si Polygon, que en España ha contado como representantes legales a Cremades - Calvo Sotelo y a RHO Finanzas, tiene argumentos legales para impugnar esta oferta pública de adquisición. La resolución judicial consultada por La Información sigue el mismo criterio que la justicia adoptó en otro recurso paralelo de la compañía en noviembre de 2021, en este caso examinado por la magistrada María Isabel Perelló.

El problema de fondo es que Polygon era titular de derivados financieros (swaps) de Telepizza, por lo que en un primer momento la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consideró que sus protestas no debían tener mayor recorrido. El motivo del enfado de Polygon fueron las minusvalías ocasionadas con la operación -compró a un precio superior- con el precio fijado por los compradores, que terminaron haciendo valer su oferta pese a que no logró un alto grado de aceptación.

A diferencia del auto de noviembre de 2021, el Supremo ahonda en esta ocasión en la complejidad de estos derivados financieros. La sección tercera explica que estos swaps, que finalmente liquidó, no "conferían derecho político alguno" para los inversores. "Se adquirieron por encima del precio de la OPA con finalidad (desde luego, legítima) de especulación", añaden. En cualquier caso, la justicia entiende que en el caso de Polygon no se trata de "un accionista tradicional y minoritario". Un representante legal del fondo no quiso hacer comentarios a este periódico.

La justicia, por su parte, tiene la oportunidad de cambiar las condiciones que fijó el mercado y que llamaron la atención del expresidente del regulador, Sebastián Albella, a pronunciarse: "Es un caso extremo", dijo. De acceder a ello, se sentaría precedente. El último intento fue el de un accionista minoritario de Cementos Portland, que consiguió que la Audiencia Nacional reabriera el proceso con un tirón de orejas para la CNMV, a quien le afeó haber calificado como equitativo el precio de seis euros por título. Un año después, el Tribunal Supremo revocó este último fallo.

Polygon, entre Mediaset, Telepizza y MásMóvil

De corte activista, Polygon es un inversor conocido en España, donde se ha acostumbrado a irrumpir en mitad de procesos corporativos. Su última aparición fue en la opa de Mediaset desde la matriz MFE. Más llamativo fue su papel en MásMóvil, en la que también señaló a los fondos compradores -de nuevo KKR entre ellos, aunque esta vez acompañado de Providence y Cinven- de ofrecer un precio demasiado bajo. Este pulso también se ha trasladado a instancias judiciales, sin que de momento haya trascendido ninguna resolución.

En este caso y al margen del malestar de nuevo por el precio, que tampoco era de su agrado, el fondo denunció una batería de compromisos irrevocables entre los accionistas originales de la operadora. Este pacto, que a ojos del fondo hacía casi imposible que llegase una contraopa, tampoco fue del agrado de otros inversores activistas como AllianceBernstein, que interpeló directamente al consejo de administración de MásMóvil tras conocer los términos y condiciones de la opa.