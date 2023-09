La producción de uno de los proveedores indios de Apple se detiene por un incendio

Un incendio en una planta de la compañía taiwanesa Pegatron Corp, con base en el sureño estado indio de Tamil Nadu y una de las principales proveedoras de Apple en el país asiático, obligó a la empresa a suspender el ensamblaje de iPhone este lunes. "En la fábrica de la empresa en Chennai, en la tarde del 24, se produjo un incidente relacionado con una chispa que está actualmente bajo control", indicó Pegatron en un comunicado.

Las autoridades están investigando el incendio, que no causó víctimas ni daños graves al complejo, según la compañía taiwanesa. "El incidente no tiene un impacto financiero u operativo significativo en Pegatron Corp.", añadió. No obstante, según el diario indio Times of India, el suceso obligó a la compañía a suspender su cadena de ensamblaje de iPhone este lunes.

Pegatron es uno de los más importantes ensambladores de dispositivos de Apple a nivel global, y en la India compite con otras compañías como la también taiwanesa Hon Hai (Foxconn), ensambladora de múltiples productos de la empresa estadounidense.

De acuerdo con un informe de la gestora de inversión JP Morgan publicado a finales del año pasado, Apple podría llegar a fabricar uno de cada cuatro iPhones en la India para 2025, entre una estimación de que cerca del 25 % de todos los productos ya son fabricados fuera de China, país del que la compañía californiana está intentando reducir su dependencia.