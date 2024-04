El proxy ISS da un 'periodo de gracia' con el bonus a Patuano en la junta de Cellnex.

El mayor asesor de voto del mundo respalda a Cellnex en la primera junta general de accionistas de la 'era Patuano' aunque con objeciones a las retribuciones de la cúpula encabezada por el CEO. El ‘proxy advisor’ estadounidense ISS recomienda votar a favor de todos los puntos que se someterán a análisis en la reunión que tendrá lugar a finales de este mes. Lanza un aviso sobre el plan de incentivos para el periodo comprendido entre este 2024 y 2026, cuestionando la “capacidad de respuesta” del consejo de la gestora de infraestructuras de telecomunicaciones ante el importante rechazo de los minoritarios expresado en la reunión del pasado año.

Ese aviso se hace en el marco de la votación consultiva (no vinculante) del informe de remuneraciones del ejercicio 2023, el que supuso el relevo al frente de la empresa con la sustitución de Tobías Martínez como consejero delegado por Marco Patuano. Pero aunque pone el acento en un potencial “desalineamiento” en las condiciones y las variables del plan insiste en que no parece “conveniente” votar en contra en este punto dado que Patuano lleva “menos de un año en el cargo”, tal y como queda reflejado en su informe. “La oportunidad máxima del plan de incentivos controvertido aún no se ha materializado”, apostilla. Es decir, le da de margen hasta 2026, que será cuando se haga efectivo ese cobro.

Ese mismo argumento del escaso tiempo que lleva en el cargo Patuano es también utilizado por el asesor de voto para defender que el desajuste “en términos relativos” en este incentivo no es suficiente para oponerse. Eso sí, ISS recuerda que aproximadamente el 57,9% de los accionistas minoritarios no aprobaron la política de remuneraciones de la empresa en la junta del año 2023 -los votos totales en contra fueron del 35%-.

La clave de ese rechazo era el tope máximo de retribución: un 183% de la retribución fija anual y un máximo del 610% anualizado si se alcanzara un “sobrecumplimiento” de los objetivos plasmados en el plan. Es decir, ese techo sería del 1.118% de la retribución fija de Patuano, "similar a la del anterior CEO que fue altamente contestado por los accionistas en 2022". La contestación interna no ha llevado a la empresa a hacer ninguna modificación del plan "en el corto plazo". Y esto, según ISS, "cuestiona la capacidad de respuesta del consejo a las preocupaciones de las minorías".

En ese informe de remuneraciones se incluye el bonus que se asignó a Patuano a su llegada y que es respaldado por ISS, que destaca que se ha prorrateado en el tiempo y en función del rendimiento. Este pago tiene su origen en la renuncia a percibir una serie de incentivos de los que era beneficiario en su anterior compañía. Para compensarlo se le concedió un “incentivo especial” que se correspondería con el valor esperado del dinero al que renunció. En concreto se trataba de 1,05 millones de euros que se han pagado el pasado mes de marzo y 64.747 acciones con un valor de mercado de 2,47 millones de euros en junio de 203 (38,2 euros por título). Estas se entregarán en el tercer aniversario de su nombramiento, es decir, en junio de 2026.

Por otra parte, ISS también respalda la reelección como consejera dominical de Alexandra Reich, en representación del fondo GIC, que ostenta el 7% y es el tercer máximo accionista después de Edizione (9,9%) y TCI (9,3%). En este análisis destaca que el máximo órgano de decisión del grupo se mantiene con 13 posiciones, que está por debajo de los 15 de tope recomendado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con un 69% de miembros independientes y con un 54% de mujeres. Junto a este punto también se aprobarán las cuentas y la autorización al consejo a aprobar incrementar el capital en hasta un 50% en una o varias veces durante los próximos cinco años o a emitir bonos convertibles y otras figuras financieras

Nueva etapa

La gestora de infraestructuras de telecomunicaciones inició formalmente a principios de marzo en una nueva etapa que dio sus primeros pasos a finales del año 2022. El nuevo plan estratégico pone negro sobre blanco sobre este cambio de ruta, centrándose más en el crecimiento orgánico y la optimización financiera con la que poder reducir el endeudamiento. Esa “reducción de la complejidad operacional” llevará a una mejora de la rentabilidad y a incrementar el flujo de caja hasta superar la barrera de los 1.100 millones de euros en 2027 lo que permitirá disparar la retribución al accionista a través de dividendos (un mínimo de 500 millones de euros al año a partir de 2026).

Esas previsiones puestas sobre la mesa en el Investor Day de principios del mes de marzo tuvieron un primer espaldarazo: la agencia de calificación de deuda S&P mejoró la nota hasta 'grado de inversión', algo que se esperaba para la segunda parte de este año 2024. La firma movió ficha por un "mayor compromiso" con la reducción del pasivo neto hasta situarlo en unas ratios de entre 5 y 6 veces sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda). De esta forma allana el camino a la refinanciación de los más de 3.500 millones de euros en vencimientos a los que se enfrenta en los ejercicios 2025 y 2026.