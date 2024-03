Patuano asegura que Cellnex será crucial en la estabilización del mercado europeo

Marco Patuano, Consejero Delegado de Cellnex, ha asegurado durante una conferencia en el Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) en Barcelona, que el mercado de las infraestructuras digitales europeas se encuentra en una etapa de consolidación, y defiende que su empresa será una de las más importantes del sector.

"Somos los más grandes de Europa, imagino que tendremos un rol protagonista", ha defendido. El CEO considera que los mercados deben procesar las adquisiciones más recientes durante los próximos tres o cuatro años, para analizar después la posibilidad de consolidarse. "Hay diferentes posibilidades de hacer sinergias", ha afirmado al considerar que la existencia de siete operadores distintos en Europa son muchos.

En relación con el futuro de la compañía, Patuano ha informado que ya intentaron entrar sin éxito en el mercado alemán, y que no existen propuestas de inversión actuales en España. "Si hay algo, cuenta con nosotros" ha dicho.

En cuanto a la fusión de Orange y MásMóvil, el CEO se ha mostrado favorable a conseguir una industria de telecomunicaciones más justa, sólida y rentable, asegurando que "el exceso de competición no es bueno".

Para Patuano, el sector cuenta con normas "tan pro consumidor que ha sido anti inversión", perjudicando así a las empresas. El CEO no cree que Cellnex deba "esperar a la demanda para construir la oferta", al no ser viable la constitución de infraestructuras de telecomunicaciones en apenas seis meses. "Las infraestructuras tienen que estar reguladas de forma moderna. Significa que te permite invertir y tener una rentabilidad correcta, no una rentabilidad absurda, una rentabilidad correcta", ha defendido.

Sobrerregulación

El CEO ha valorado que la Unión Europea (CEO) se encuentra ahora regulando en exceso ciertos sectores, ejemplificándolo en la Inteligencia Artificial y las normas actuales sobre su uso. "No tenemos inteligencia artificial ¿Qué estamos regulando?", ha concluido Patuano.