Quién creó a 'Pegasus': así es la empresa que EEUU puso en su lista negra

A decir verdad, no resulta una novedad que los servicios de inteligencia utilicen algún tipo de 'malware' o tecnología similar para obtener información. Por ejemplo, la ley española secunda el acceso a las comunicaciones para prevenir atentados terroristas o amenazas contra la existencia del Estado, siempre, eso sí, con la autorización del Tribunal Supremo. Pero si hablamos de Pegasus... nos referimos al software más exclusivo y efectivo. Directamente, es considerado como "el ataque de teléfono inteligente más sofisticado" y su potencial (y peligro) es tal, que Estados Unidos puso coto a finales del año pasado a la empresa israelí que está detrás, NSO Group.

Ahora, el espionaje al smartphone del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que a principios de esta misma semana denunció el Gobierno, ha sido, quizás, la puntilla que le faltaba a Pegasus para ponerlo (aún más) frente a los focos, al menos en territorio nacional. Eso, si no lo estaba ya, pues recordemos que en las últimas semanas, Citizen Lab también ha desvelado que este spyware ha sido utilizado para conseguir información de líderes independentistas catalanes, de jueces y miembros de la sociedad catalana.

Y eso -repetimos-, si no lo estaba ya. Porque, como decíamos, hace solo unos meses, en noviembre del pasado año, la administración de Joe Biden incluyó en la lista negra a NSO Group. El presidente estadounidense esgrimió que la compañía había suministrado a sabiendas software espía que había sido utilizado por gobiernos extranjeros para "apuntar maliciosamente" a distintas personalidades y grupos.

Los fundadores

Lo cierto es que desde hace una década, al menos 40 Estados se han contado entre los clientes de Niv, Shalev y Mori, los nombres de los fundadores de NSO Group, tres exdirigentes de la unidad especializada en SIGINT o inteligencia de señales de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Es una disciplina que se basa en la recopilación de información a partir de comunicaciones directas entre personas (escuchas) o bien a partir de la interceptación de dispositivos electrónicos, como móviles, tabletas o cualquier artefacto susceptible de facilitar información de una empresa o una compañía.

La prohibición a NSO Group ha sido el paso más fuerte que ha dado un presidente estadounidense para frenar los abusos en el mercado global de spyware, que en gran medida no ha sido regulado, tal y como explica The New York Times. Realmente, Pegasus llevaba ya tiempo bajo escrutinio por esa capacidad para extraer información sensible. Un mes antes, The Washington Post desveló que entre sus objetivos habían estado los confidentes de Jamal Khashoggi, el columnista del propio rotativo que fue descuartizado por operativos saudíes en Turquía; también abogados de derechos humanos, disidentes, periodistas y un largo etcétera.

Que NSO Group fuera incluida en la lista negra, supuso una sorpresa para el Ministerio de Defensa israelí, ya que es quien debe aprobar las licencias para la venta del software Pegasus a gobiernos extranjeros, pues está categorizado como tecnología de defensa. Desde la propia compañía, sus fundadores negaron cualquier vínculo con Khashoggi o con los otros 50.000 números de teléfono que, según The Washington Post, habían sido intervenidos con el spyware.

La controversia no queda ahí, ya que en 2019 WhatsApp decidió demandar por espionaje a NSO, a la que acusó de ciberataque y espionaje contra hasta 1.400 usuarios de la aplicación y en lo que supuso un hecho inédito en la industria.