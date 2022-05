Moncloa apunta a una gran empresa tras el espionaje al teléfono de Sánchez

La democracia española vive un nuevo episodio por el espionaje, confirmado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al teléfono móvil del presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa. El asunto es grave y ahora, una vez ratificado por los expertos de los servicios secretos que hubo dos intrusiones en el terminal que utiliza Pedro Sánchez y una en el de Margarita Robles, el objetivo pasa por dilucidar quién estuvo detrás de estas acciones. Las hipótesis apuntan a una gran empresa.

Una compañía privada, con músculo financiero, capaz de adquirir el programa Pegasus y poder infectar el teléfono que Sánchez utiliza a diario desde primera hora de la mañana, cuando comienza a hablar o mensajearse con su jefe de gabinete o los ministros, hasta la noche. Esta es, según explican fuentes gubernamentales, una posibilidad que el CNI ha hecho llegar a Moncloa. Podría ser una empresa nacional o extranjera.

Una firma privada, detallan, intentando probablemente hacer negocio con los datos sustraídos al presidente. O con la intención de utilizar esa información para sus intereses. A Sánchez le robaron 2,6 GB de datos en la primera intrusión, en mayo de 2021, y 130 MB en la segunda, en junio. A Robles, 9 MB. Lo que pudiera hacer esa empresa con la información será complicado de conocer, asumen desde los servicios de Inteligencia.

El espionaje a los móviles de Sánchez y Robles coincidió en el tiempo con la concesión de los indultos a los líderes independentistas y con la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que aterrizó el 18 de abril de 2021 en la base aérea de Zaragoza, para recibir atención médica en Logroño. Este decisión del Gobierno provocó que Marruecos rompiera relaciones diplomáticas con España.

Es realmente difícil, según ha informado el CNI al Gobierno, demostrar qué empresa espió el móvil de Sánchez. Pero en México sí se pudo hacer. La Fiscalía General de la República (FGR) emitió en julio del año pasado un comunicado explicando que el espionaje a la periodista Carmen Aristegui con Pegasus fue obra de la compañía KBH Track. Esta revelación marcó un antes y un después, ya que desmontó la teoría de NSO Group de que sólo vendía su 'software' espía a gobiernos.

El CNI procederá a analizar los móviles del resto de ministros

"Estamos ante intervenciones ilícitas y externas", ha denunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El Gobierno ha puesto esta misma mañana en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional esta intrusión y ha dado orden de analizar todos los teléfonos de los miembros del Consejo de Ministros. "Esperamos que la justicia pueda esclarecer los hechos", ha añadido Bolaños.

"Conocemos el volumen de datos que se extrajeron pero no exactamente qué datos eran", ha afirmado Bolaños. Es decir, el CNI no puede concretar qué se pudo sustraer del terminal del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. Los servicios de Inteligencia procederán en las próximas horas a analizar los teléfonos móviles del resto de ministros para comprobar si ha habido más intrusiones. No se descartan.