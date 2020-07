Red Eléctrica justifica el exceso inversor en el plan de conexión con Marruecos

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) han decidido controlar más de cerca a Red Eléctrica de España (REE) y Enagás, las dos grandes empresas propietarias de las redes energéticas, ambas participadas por la SEPI. Las dos compañías tienen como fuente principal de ingresos las tarifas reguladas y se cuentan entre las mejores pagadoras de dividendos del Ibex. La CNMC examina sus planes y, en el caso de REE, ha señalado que la inversión 2021-2026 en infraestructuras eléctricas, que asciende a 6.443 millones de euros, supera el límite legalmente establecido del 0,065% del PIB anual en cuatro de los seis ejercicios. REE se defiende.

La compañía que preside la exministra Beatriz Corredor sostiene que la propuesta cumple con los límites establecidos (art. 11 del RD 1047/2013) que lo sitúa en el 0,065% del PIB. Son 5.684 millones de euros para el periodo 2021-2026 a los que se añaden inversiones adicionales de 759 millones en interconexiones internacionales con países del mercado interior -Francia y Portugal- que no computan en el volumen de inversión.

REE guarda otro as en la manga. El decreto ley aprobado por el Gobierno el 23 junio para impulsar las renovables prevé que en el periodo 2021-2026, no se compute el volumen de inversión motivado por interconexiones internacionales. No sólo con países del mercado interior,sino también con terceros como Marruecos. Red Eléctrica, señalan fuentes de la compañía, tiene colchón sobrado para invertir sin sobrepasar las líneas rojas que vigila la CNMC. Oficialmente, la compañía no hace comentarios.

Un tercer cable

España y Marruecos firmaron en 2019 un Memorando de Entendimiento (MOU) para construir un tercer cable de interconexión eléctrica entre ambos países. El acuerdo encomienda a REE y a su homóloga marroquí L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) el estudio y análisis del proyecto, cuya puesta en servicio debería estar lista antes de 2026 con una inversión prevista de 150 millones.

La construcción del tercer enlace entre España y Marruecos, según REE, es el refuerzo natural que exige la transición energética para conectar Europa con África. Entre otras cosas, permitirá la integración en el sistema europeo de la energía renovable, principalmente fotovoltaica de Marruecos, lo que también producirá la consiguiente reducción del precio marginal de la electricidad en el mercado español.

Además de sacar de los cálculos la inversión en interconexiones, el decreto ley abre la mano para que el porcentaje de inversión anual en la red de transporte en relación al producto interior bruto (PIB) suba del o,065% al 0,075% . La lógica es inapelable: si la crisis hace disminuir la base del cálculo -la riqueza producida en un año (PIB)- para mantener la inversión en las redes y asegurar el futuro despliegue renovable hay que elevar los porcentajes. Para Red Eléctrica es un alivio.

Compra en Brasil

También lo es que la coyuntura económica internacional, aunque negativa, ayude a cuadrar cuentas. No hay mal que por bien no venga. Red Eléctrica compró a finales del pasado año, la compañía brasileña Argo, cuando aún estaba al frente de la compañía el dimitido Sevilla. La inversión, al 50% con el ayuntamiento de Bogotá, se valoró con un real a 0,24 euros -382 millones de euros en total- pero la moneda brasileña ha perdido un 27% de su valor, está en mínimos y la compra se cerrará por debajo de lo estimado. Un dato positivo aunque el desplome de la moneda brasileña también puede afectar a los resultados.

La nueva presidenta de la compañía va con pies de plomo. En REE, además de la SEPI (20%) participan grandes fondos (Crédit Agricole, Black Rock, Capital Group, Lazard...) poco partidarios de sorpresas. REE cotiza en el Ibex, tiene dos terceras partes de su capital en manos de inversores institucionales extranjeros y está obligada a ofrecer rentabilidad.

La compañía ha mantenido el dividendo previsto en los planes de Sevilla pese a los cambios y a la crisis del coronavirus. El dividendo con cargo al ejercicio 2019 ha supuesto un 7% más que el que se entregó con cargo a 2018. El ritmo de crecimiento del 7% es el que ha mantenido REE en los últimos cinco años. Para el dividendo con cargo a 2020, 2021 y 2022, el plan de Sevilla pasaba por mantener un dividendo de al menos un euro por acción. En principio, se mantiene.