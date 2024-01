Repsol anticipa más producción que demanda de petróleo y gas para el 2024.

Repsol estima que en 2024 habrá más producción que demanda de petróleo y gas natural. El equipo de Estudios de la energética afirma que los precios se mantendrán estables y que los niveles de inventario serán elevados. Así lo ha manifestado el director de Estudios de la compañía, Antonio Merino, durante la presentación del Anuario Estadístico 2023.

No obstante, Merino y su equipo han recalcado que factores como el cumplimiento de la OPEP y OPEP+ para el petróleo, y condiciones meteorológicas extremas para el gas, sí podrían influir en los precios. Según los datos que han ofrecido, considerando los niveles que descuentan la curva de futuros, el precio del crudo Brent se situaría en un promedio de 74,3 dólares por barril este año y descendería hasta 71,8 dólares por barril en 2025. No obstante, según Merino, dependerá también de la prima de riesgo, aunque, en cualquier caso, se moverá en unos márgenes que no serán preocupantes.

Según el informe, el mercado en 2023 se vio influido por las limitaciones de la oferta y el riesgo de recesión en las economías de la OCDE, sobre todo en Europa. Además, el análisis resalta que la reapertura de China para centrarse en el crecimiento económico está proporcionando apoyo a la demanda mundial de petróleo, "aunque con incertidumbres". En este sentido, destaca que la principal incertidumbre por el lado de la oferta es la capacidad de Rusia para superar un embargo sobre su crudo y productos petrolíferos, ya que la OPEP, liderada por Arabia Saudí, parece muy comprometida con los recortes de producción.

Asimismo, Merino ha opinado que será "difícil" que la guerra en Gaza genere una crisis mundial de petróleo. Ha manifestado que, en el peor de los escenarios, hay reservas de crudo para siete u ocho meses. No obstante, ha matizado que el conflicto está generando una prima de riesgo en el precio del barril de crudo que oscila entre los 2 y los 5 euros.

"Optimismo cauteloso" en cuanto a seguridad de suministro

Por su parte, en lo que se refiere al gas, la división de Estudios de Repsol entiende que a corto plazo, la accesibilidad, los buenos niveles de inventarios y la persistencia de una demanda debilitada son motivos para un optimismo cauteloso en cuanto a la seguridad del suministro. "Sin embargo, esta confluencia de factores no debería distraer la atención de las medidas adicionales necesarias para mitigar los riesgos potenciales que podrían reavivar rápidamente las tensiones del mercado y la volatilidad de los precios", sostiene el documento.

Merino ha descartado una situación de desabastecimiento en Europa para el invierno debido al aumento de capacidad de regasificación en Alemania y Países Bajos, entre otros factores. "Los inventarios están altísimos en 2024. Va a haber un mercado tensionado, pero no vamos a ver precio mucho más alto de los que tenemos aquí porque hay muchísimos inventarios", ha subrayado.

En la presentación del anuario también participaron el director general de Fundación Repsol, António Calçada, y el gerente de Energía de la Dirección de Estudios de Repsol, Rodnan García.