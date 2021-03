Ryanair critica el rescate de Plus Ultra y considera "discriminatorias" las ayudas

El director de Marketing de Ryanair, Dara Brady, ha señalado este miércoles que Plus Ultra "no es una aerolínea estratégica" para el mercado español y ha reiterado que el fondo de ayudas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es "discriminatorio". El directivo, que ha ofrecido una rueda de prensa para los medios españoles, ha mostrado su oposición a las ayudas gubernamentales a empresas nacionales, y ha señalado que considera "más útil para todo el mercado" fomentar incentivos para la recuperación del sector y del tráfico.

Sobre Plus Ultra, en concreto, Brady ha resaltado que no están de acuerdo con que se ofrezcan ayudas a "estas aerolíneas tan pequeñas" con "150.000 euros por empleado". No obstante, ha informado de que Plus Ultra no es competidora de Ryanair, al tratarse de una aerolínea de largo radio, por lo que de momento no tiene previsto apelar estas ayudas ante la Unión Europea, como sí hizo con otros rescates en los que están "enfocados" en este momento --acumula alrededor de una quincena de recursos presentados-- aunque ha señalado que está "en revisión", según informa Europa Press.

No obstante, la compañía irlandesa sí presentó el pasado noviembre un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones y con el que se han concedido ayudas a Plus Ultra y Air Europa, porque considera que es "discriminatorio", al estar solo disponible para compañías con base en España, "teniendo en cuenta que la compañía número uno en España, Ryanair, no tiene esa posibilidad".

Por otro lado, Brady ha resaltado que la compañía va a recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que declara que los contratos de trabajo de más de 400 tripulantes de cabina con Crewlink y Workforce para prestar servicios para Ryanair constituyen una cesión ilegal de trabajadores, ya que el verdadero empresario es Ryanair, tras las demandas de Unión Sindical Obrera (USO) y del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (Sitcpla).

El directivo de la aerolínea ha resaltado que no están de acuerdo con esta resolución y se ha mostrado confiado en que tendrán "éxito" en el recurso, ya que Ryanair "ofrece muy buenas condiciones a los trabajadores" y ha recalcado que durante la pandemia han alcanzado acuerdos con todos los representantes de los trabajadores, incluidos el sindicato de pilotos españoles Sepla, excepto con los TCP de España.

Por tanto, ha indicado que espera que esta sentencia no tenga impacto en la operativa de Ryanair en España y que seguirá siendo "la principal aerolínea" en el país. La compañía también ha anunciado este miércoles su programación de verano en España, que incluye un total de 582 rutas, incluyendo 48 nuevas conexiones a destinos como Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Rumanía, entre otros, lo que supone más de 2.500 vuelos semanales.

La compañía espera que esta conectividad ayude a "impulsar el tráfico aéreo en España" mientras avance la vacunación en Europa y se eliminen las restricciones a los viajes. En total, la compañía tendrá disponibles diez bases en aeropuertos españoles, de los 25 en los que estará presente, y contará con 60 aviones basados en España. La compañía ofrece a los clientes la capacidad de cambiar los billetes sin cargos adicionales y ha puesto disposición de los pasajeros un 'wallet' donde pueden agrupar todos los documentos necesarios para viajar, como la PCR negativa.