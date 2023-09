Ryanair pide a Aena que no suba las tasas y aboga por hacer aeropuertos 'low cost'

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair reitera su petición a Aena para que no incremente las tasas aeroportuarias a partir del año que viene. El CEO de Ryanair en Europa, Eddie Wilson, ha vuelto a reclamar al gestor aeroportuario que no ejecute el aumento del 4% en la tarifa a abonar por cada pasajero, que supondrá pasar de abonar 10,35 euros por asiento frente a los 9,95 euros actuales. Lo ha hecho este viernes en un encuentro con periodistas celebrado en Madrid, donde ha señalado que "el Gobierno español dijo después del Covid que no subiría estas cargas hasta 2027".

La compañía aérea presentó un recurso formal contra la subida de tasas aprobada a finales de julio por el gestor aeroportuario, que está previsto que entre en vigor a partir del 1 de marzo de 2024. La reclamación de Ryanair apuntaba a la necesidad de proteger el crecimiento de pasajeros: "Aena pone en peligro la vital conectividad aérea de España, lo que constituye la mayor amenaza para el turismo español desde la Covid".

"Queremos seguir creciendo en España y Madrid, y para ello que necesitamos que nuestros costes variables, que son las cargas aeroportuarias, no suban hasta 2027. Nos gustaría que siguiera esta predictibilidad en el futuro para poder seguir poniendo aviones, porque así garantizamos la capacidad de los aeropuertos y es bueno para el turismo y los pasajeros", declaraba en el mencionado encuentro.

"Aena debe hacer más dinero con otros negocios"

Preguntado por si, como defiende Aena, una congelación de las tasas no afectaría a las inversiones que el gestor considera necesarias para los aeropuertos, Wilson ha asegurado que las infraestructuras españolas "son eficientes en muchos aeropuertos, pero la mayor parte de la gente lo que quiere es pasar lo más rápido posible". A ese respecto, Wilson explica que las expectativas de los pasajeros han cambiado: "Los aeropuertos no son una experiencia. Es una cuestión de comodidad, quieren pasar por él lo más rápido posible. Nosotros queremos que se gasten el dinero en el destino", asegura.

El ejecutivo reclama que las nuevas inversiones sean razonables y no impacten sobre el precio a abonar por los pasajeros: "Si se necesita una nueva infraestructura, que la hagan 'low cost', algo razonable. Nadie dice que le ha encantado el aeropuerto", señala. "Si subes las tasas, reduces la oferta. Es lo primero que miramos. Si van al alza, nosotros iremos a la baja. Aena tiene buenos aeropuertos, pero deberían mantener los costes a la baja y tratar de hacer más dinero con otros negocios asociados como las tiendas, los parkings o ser más rápidos en la seguridad", ha defendido.

Alemania, el espejo a no seguir

El alto ejecutivo defiende que su modelo de negocio "ha sido exitoso creando tráfico porque los costes de acceso son bajos. Si subes los costes, expulsas la capacidad". Ha puesto como ejemplo del modelo de Alemania, donde se ha producido un aumento de precios en los billetes por la falta de capacidad y oferta en muchos aeropuertos.

"Acaban de poner más tasas, así que hemos salido de muchos aeropuertos", apuntó. Wilson ha explicado que Ryanair ha reducido su operativa germana en un 35% y pese a ello ha crecido su cuota de mercado un 3%. Esto se debe a la reducción de operativa de otros competidores como Easyjet —que ha reducido de 34 a 11 aviones en su 'hub' de Berlín— o la decisión de Lufthansa de no incrementar su flota para hacer frente al aumento de demanda.

Ryanair opera hoy 545 rutas en España y transporta unos 54 millones de pasajeros con una flota de 76 aviones. Este número crecerá a partir del próximo invierno, cuando estrenará nuevos destinos con vistas a crecer un 8% respecto al año pasado. Además, acaba de anunciar un nuevo centro de formación de personal aéreo en Madrid que estará listo en dos años y en el que invertirá 100 millones de euros.