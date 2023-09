OCU solicita el cese de la mala praxis de Ryanair por el 'check-in' de sus vuelos

La OCU pide la revisión del check-in de Ryanair. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que la compañía aérea de bajo coste está cometiendo malas actuaciones ya que muchos usuarios no pueden realizar el check-in online de sus vuelos siendo obligados por tanto, a realizarlo de manera presencial con el sobrecoste que esto supone.

Según la organización, Ryanair pone problemas para realizar el check-in online a muchos pasajeros especialmente a quienes han adquirido el billete a través de otras plataformas.

Al intentar hace el check-in tanto la app como la web dan mensajes de error por lo que deben acudir al mostrador antes de su viaje para realizar la operativa. Una vez allí, la compañía cobra entre 30 y 60 euros por pasajero por hacer ese check-in e imprimir la tarjeta de embarque.

Y no es la única traba que desde Ryanair ponen al usuario que no les compra directamente el billete: a quienes lo compran a través de una agencia o plataforma, como eDreams, por ejemplo, les obligan a una identificación, con foto e imagen, algo que aseguran no es necesario.

Para OCU, "claramente, este es un nuevo abuso de la compañía, que viene a sumarse a los ya denunciado sobre los que la justicia nos dio claramente la razón".

La organización asegura que ya se ha dirigido a Ryanair para solicitar que cese inmediatamente "esta práctica comercial claramente abusiva". De no ser así aseguran que formalizarán una denuncia ante la Dirección General de Consumo.