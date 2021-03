Corporance pone el foco en el blindaje de los planes de pensiones del Sabadell.

Los planes de pensiones de los altos cargos en las sociedades cotizadas serán este año uno de los aspectos prioritarios en los análisis de los asesores de voto de cara a la nueva temporada de juntas de accionistas. En esta línea, el 'proxy advisor' Corporance, socio español de la alianza europea de asesores de voto, ha elaborado ya su informe sobre la asamblea general que el Banco Sabadell celebrará el viernes poniendo en cuestión diferentes aspectos, entre ellos este mecanismo de retribución generalizado que, en su opinión, supone un blindaje para la alta dirección.

En este sentido, el informe de Corporance muestra sus dudas sobre las aportaciones al plan de pensiones del consejero delegado saliente, Jaume Guardiola, que en su opinión, viene a ser un verdadero "paracaídas de oro". Cabe recordar que, con los cambios en marcha en la cúpula de la firma, el actual segundo espada se quedará al frente de la filial de México y tiene comprometidos en forma de plan de pensiones casi 23 millones de euros.

Corporance recomienda votar en contra de la nueva política de remuneraciones que comenzará a aplicarse en este ejercicio 2021 y se mantendrá hasta 2023. En principio, el documento aplaude la decisión de incluir nuevos objetivos ESG (medio ambiente, social y gobierno corporativo) a la hora de medir el componente variable de las retribuciones. Asimismo, se congratula de que, siguiendo las directrices del BCE, se distinga claramente entre la figura del CEO y el 'chairman', sin atribuciones ejecutivas. No obstante, cuestiona la estructura salarial que mantendrá Josep Oliú pese a ceder esas tareas.

Adicionalmente, el 'proxy' también considera que la modificación de los objetivos que se deben cumplir para cobrar la retribución variable no es la idónea y lamenta que dependa más de los resultados anuales que de los que se miden en el largo plazo. "El devengo mínimo de los incentivos no es lo suficientemente exigente", admite el citado informe. En este punto las visiones de los diferentes asesores de voto difieren y no son unánimes.

Los cambios en la cúpula del banco

El pasado jueves el banco recibía el visto bueno a la idoneidad de César González Bueno como consejero delegado por parte del Banco Central Europeo (BCE). Esa misma tarde, Sabadell presentaba el organigrama que centraba todo el poder en la figura del nuevo primer espada. El nuevo CEO de la entidad catalana ha dividido el banco en tres áreas: empresas, corporativo y particulares. Este último área quedará bajo el mandato del propio consejero delegado a la espera del nombramiento de un nuevo directivo.

La segunda rama de actividad del banco será la denominada 'Empresas y Red' y estará capitaneada por Carlos Ventura y la tercera, la de Banca Corporativa, que abarca toda la parte internacional de este apartado de servicios, continuará siendo dirigida por José Nieto. Más allá de estas tres grandes divisiones y al margen de esta organización destacan las comisiones de Riesgos, cuyo directivo es el exsecretario de Estado David Vegara, y Auditoría Interna, con Nuria Lázaro a la cabeza.

Una vez que los accionistas den el beneplácito a la sucesión en el puesto de consejero delegado del banco este mismo viernes, Guardiola se quedará en la presidencia de la filial mexicana. Fuentes conocedoras apuntan a que esta división del banco estaría en venta, movimiento que podría marcar su salida definitiva de la entidad. Pese a ello, hace apenas unas semanas Oliu nombró a Francisco Lira nuevo consejero delegado de la filial en sustitución de Francesc Noguera. El banco comunicó hace unos días que las filiales internacionales no experimentan cambios organizativos y su estrategia seguirá enfocada en acelerar su senda de rentabilidad, sin iniciarse ningún proceso de venta "en un futuro próximo".