El Sabadell revisará su plan estratégico en 2023 ante la exigencia de analistas

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha avanzado que revisará su Plan Estratégico un año antes de su finalización. Así lo hará tras las exigencias de los analistas, que piden a la entidad que dé un nuevo guidance al mercado sobre sus perspectivas de negocio, fundamentalmente en lo que se refiere a la rentabilidad. "Lo haremos probablemente a principios del año que viene", ha dicho el ejecutivo del grupo catalán durante su intervención en los cursos de verano de la APIE y la UIMP, patrocinados por BBVA.

En cualquier caso, González-Bueno ha dicho que quiere ser prudente y razonable, puesto hace apenas dos años el banco obtuvo un beneficio de solo 2 millones de euros y un ROTE del 0%. Tres meses más tarde de firmar estos datos sus equipos esbozaron la hoja de ruta para los próximos tres años, dibujando un escenario en el que se conseguiría una rentabilidad del 6%, lo que se traduciría en ganar unos 670 millones de euros a cierre del trienio. Poco después avisaron de que el objetivo del 6% se alcanzaría un ejercicio antes.

Ahora dejarán pasar este año completo para posteriormente, a principios de 2023, revisar los objetivos. Prefieren ganar tiempo porque dar nuevas perspectivas más de una vez al año dificulta gestionar bien la entidad, restando foco a lo importante. Aunque se sienten cómodos con la actual previsión con el fin de no generar demasiadas expectativas, dando ritmo y pausa a la expectación, se rendirán ante los requerimientos de los analistas. En todo caso, reconoce que se han quedado "un poquito atrás" y el banco tiene un recorrido "extraordinario".

A cierre del primer trimestre de 2022, el grupo ya había alcanzado un ROTE del 6,5%, por lo que se sitúa ya por encima de lo previsto en su Plan Estratégico 2021-2023. El beneficio neto atribuido se colocó en 213 millones de euros, triplicando las ganancias del mismo periodo de un año antes cuando se situaron en 73 millones de euros. Los elementos tractores de su cuenta fueron fundamentalmente la mejora de todos los márgenes y el efecto de la fuerte reducción de costes derivada de la finalización del plan de eficiencia puesto en marcha en 2021 para despedir a un mínimo de 1.308 empleados y a un máximo de 1.605.

González-Bueno también ha comentado sobre la cotización de la entidad. "Seguimos cotizando por debajo de valor en libro, no valemos ni lo que vale nuestro capital", ha lamentado. No obstante, el banquero ha asegurado que no ve límites al crecimiento del valor. "Se lo veo tan distante que me embarga una gran tranquilidad", ha remarcado el consejero delegado de Banco Sabadell.

"No estamos en modo de comprar ni de vender"

Tras su frustrado matrimonio con BBVA, una de las preguntas recurrentes es si Banco Sabadell se ve participando en un proceso de fusión. El CEO de la entidad ha cerrado toda posibilidad, por lo menos en el corto plazo. "Hemos dicho claramente que no estamos ni en modo de comprar ni de vender, sino de gestionar un banco que tiene un recorrido en mi opinión fantástico", ha señalado. Según ha precisado, el consejo de administración no se va a dejar distraer por aventuras de este tipo y, además, no hay nada en el horizonte.

Eso sí, ha dicho que la ecuación de canje de una hipotética fusión hoy sería dos veces más favorable al Sabadell con las mismas hipótesis que cuando inició las conversaciones con BBVA. "Esto parece refrendar que el mercado considera que la opción de seguir en solitario era la mejor", ha destacado. Igualmente ha descartado su intención de desinvertir en TSB, el cual le está dando unos resultados extraordinarios y muchas alegrías, así como tampoco en México ni en cualquier otra actividad fundamental del grupo.