Satisfacción y alivio entre políticos y empleados de Gallardo tras su venta

La compra de Grupo Gallardo Balboa por parte de Cristian Lay "satisface y alivia" a políticos y empleados de la empresa, después de que el acuerdo incluya, entre otros puntos, el compromiso a respetar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores. La industria con sede en Jerez de los Caballeros (Badajoz) finalmente será asumida por otro grupo extremeño, la opción que contaba con el respaldo de los trabajadores y de la propia Junta de Extremadura, frente a la de la compañía gallega Megasa.

Los trabajadores han mostrado su "alivio, satisfacción y tranquilidad" tras el anuncio de acuerdo entre el fondo de inversión estadounidense KKR, propietario del grupo, y la compañía extremeña Cristian Ley que, además tiene la sede en el mismo municipio pacense. La presidenta del comité de empresa, Almudena Llorente, ha reconocido a Efe que el anuncio ha puesto fin a muchos días "de intranquilidad e incertidumbre" y ha añadido que el sentir general, tanto de trabajadores como de vecinos, es de alegría por el hecho que el Grupo Gallardo Balboa, creado por el jerezano Alfonso Gallardo, pase de nuevo a estar en manos de otro empresario jerezano, en este caso Ricardo Leal.

Desde el sindicato CSIF, que cuenta con doce delegados en Gallardo Balboa, consideran que era la mejor opción porque se comprometía a respetar las condiciones laborales y económicas de todos los trabajadores y a mantener la economía de Jerez de los Caballeros y de toda Extremadura. A su juicio, Cristian Lay ofrecce la mejor perspectiva de futuro, además de que es un valor añadido el que los domicilios fiscales y sociales se mantengan en Extremadura.

A última hora de este viernes se anunció el acuerdo, que, entre otras cuestiones, contempla una reestructuración de la deuda financiera, que reduciría ésta en 440 millones de euros, así como el compromiso de Cristian Lay de asumir el resto de la deuda, que incluye líneas de circulante, y otros instrumentos que totalizan unos 145 millones de euros.

A nivel político también se han mostrado "satisfechos" de que un grupo extremeño asuma "el reto" del Grupo Gallardo. La opción contaba con el respaldo de la Junta de Extremadura "no solo porque llevará la bandera de Extremadura al lado", sino porque tiene que ver con el futuro de la región y "con el impulso, el tirón y el ejemplo", ha asegurado el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.

Ha puesto en valor el trabajo de un empresario como Ricardo Leal, propietario de Cristian Lay, que es capaz de asumir "este inmenso reto" porque Gallardo Balboa no solo tiene empresas en Extremadura sino en otros lugares de España. "Este es un éxito enorme de Cristian Lay, que nos tiene para ayudar en lo que esté en nuestras manos", ha dicho Fernández Vara, que ha precisado que ese mismo apoyo habrían dispensado si finalmente hubiera sido la compañía Megasa la que se hubiera hecho con Gallardo.

No obstante, ha pedido que "se entienda" lo que representa para una región como la extremeña, "que quiere y necesita para no depender de la solidaridad del resto de España, empresas grandes y potentes que aumenten nuestro PIB, nuestro empleo y nuestro salario, porque no solo es bueno para Extremadura, sino también para España". Ha asegurado que anoche, tras conocerse la noticia, "había mucha gente muy contenta" porque en un gran pulso, con dos empresas grandes y fuertes por una tercera, "lo hubiera ganado la extremeña".

Unanimidad de las fuerzas políticas

Vara ha agradecido el papel que han mantenido durante estas semanas el resto de fuerzas políticas de Extremadura, ya que han estado con actitud positiva y se ha mandado un mensaje de que había entorno al proyecto "unanimidad política y social" y cree que eso ha tenido que ver mucho con el resultado final.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha calificado como una "magnífica noticia" para la comunidad autónoma la compra del Grupo Gallardo Balboa por parte de Cristian Lay, por cuanto supone para el mantenimiento del empleo en una región que "lidera la tasa de paro", al tiempo que ha mostrado su apoyo a la Junta para garantizar la viabilidad de la operación.

En un comunicado, Monago ha valorado "muy positivamente" la anunciada compra que permitirá que uno de los principales grupos industriales de la región pueda seguir con su actividad. También se ha congratulado de que la adquisición se haya realizado por otro empresario extremeño, quien ha demostrado "sobradamente" durante toda su trayectoria "su compromiso social con esta tierra".

Por último, Monago ha garantizado la unidad de acción política durante el proceso, mostrando el apoyo a la Junta de Extremadura para garantizar la viabilidad de la operación.