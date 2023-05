Seat lo fía todo al tirón de Cupra para superar el récord de ingresos de 2019.

El consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, se ha marcado como objetivo que la compañía supere este año el récord de ingresos de 2019, antes de la pandemia, con el impulso de Cupra, aunque admite que persisten riesgos como el suministro de algunos componentes.

En una entrevista concedida a EFE en el Automobile Barcelona, Griffiths ha expresado su optimismo por la marcha de la compañía, filial del Grupo Volkswagen, por la elevada demanda de sus vehículos, tanto de Cupra como de la marca Seat, y por el inicio de la recuperación a los niveles de 2019 de la producción en la planta de Martorell (Barcelona), la fábrica de coches más grande de España.

"Esto nos hace ser optimistas de cara al resto de año. El objetivo es hacerlo (superar los ingresos de 2019, que fueron de 11.157 millones). Es nuestra ambición", ha dicho, tras apuntar que la compañía ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio operativo récord de 144 millones de euros, lo que supone una mejora de 139 millones con respecto a un año antes, y una facturación de hasta 3.600 millones, un 48% más.

Estas cifras históricas han sido posibles, ha enfatizado, por el impulso de Cupra -con mayor margen que Seat-, que ha vendido más de 300.000 coches desde su lanzamiento en 2018, y que en este primer trimestre comercializó 46.600 unidades, un 83% más que en el mismo período de 2022.

EL FOCO EN LA RENTABILIDAD

Griffiths ha asegurado que la compañía y el Grupo Volkswagen tienen como "prioridad número uno" la facturación y la rentabilidad, y no tanto conseguir un volumen de ventas determinado.

"Estamos haciendo inversiones que son históricas en la industria del automóvil en España. 10.000 millones para la electrificación de las plantas de Martorell y Navarra y para la gigafactoría de baterías de Sagunto. Para financiar esas inversiones hay que ser rentables", ha dicho. En esta línea, ha admitido que "la clave" es Cupra: "Si el mix de Cupra sigue creciendo, eso nos ayudará a la rentabilidad".

El FUTURO DE LA MARCA SEAT

Respecto al papel de la marca Seat en la hoja de ruta de la compañía, el directivo ha asegurado que "Cupra no crece a costa de Seat" y que han priorizado a Cupra por los semiconductores, "pero ahora que está mejorando el abastecimiento, Seat ya crece a buen ritmo y celebra 73 años". "Seat es para España lo que Volkswagen es para Alemania. Es la historia de este país", ha apuntado, para destacar luego que "Seat tiene pasado, presente y futuro".

Griffiths cree que la marca Seat "tiene mucho potencial y atractivo para los jóvenes". "Y su movilidad está cambiando. Los jóvenes ya no quieren comprar un coche. Van en patinete y en moto. Y quieren compartir coches. Y Seat es la marca idónea para dar respuesta a eso", afirma. Como ejemplo de ello, ha señalado que Seat Mó, la filial de movilidad de Seat, ha vendido ya más de 10.000 motos eléctricas. "Y ahora estamos trabajando en un proyecto muy concreto de 'microcar' para las ciudades bajo la marca Seat Mó", ha dicho.

Griffiths espera anunciar "próximamente" los detalles del proyecto, en el que Seat colaborará con un socio del sector de la automoción que no ha querido desvelar, aunque todo apunta a que se trata de Silence, filial de Acciona. "Las empresas que se quedan en el pasado van a desaparecer y solo continuarán las que se transforman, asumiendo los nuevos retos, con emisiones cero y haciendo frente a la competencia que viene de China y Estados Unidos", ha afirmado.

LA SEGUNDA PLATAFORMA, A LA ESPERA

Preguntado por la posibilidad de que Martorell pueda contar con una segunda plataforma para ensamblar un eléctrico de mayor tamaño que el pequeño que se empezará a fabricar a partir de 2025, Griffiths ha admitido que todo dependerá del éxito del lanzamiento del modelo pequeño (uno de marca Volkswagen y otro de Cupra -el Cupra Raval-).

"Me dicen (desde el Grupo Volkswagen) que tengo que tener éxito con la primera plataforma para tener la segunda. Hay que demostrar que sabemos convertirla en un éxito antes de pedir otra para España", ha dicho, y ha admitido que sería necesaria a partir de 2030. Y para que tenga éxito, "hace falta vender coches eléctricos en España", ha subrayado el también presidente de la patronal española de fabricantes de coches, Anfac.

LUCES PERO TAMBIÉN SOMBRAS

Pese a los buenos augurios para Seat, el directivo ha alertado que el panorama es todavía "volátil", ya que persisten diversos riesgos. "Cada vez que piensas que vuelves a la normalidad pasa algo. Hemos vivido la Covid 19, la crisis de los semiconductores, la de la energía y la subida de los precios. Esto me sigue preocupando. Nos tendremos que acostumbrar a estas incertidumbres. Hay que ser flexibles y reaccionar rápido pero ver las oportunidades y no solo las dificultades", ha aseverado.

Otro de los riesgos que asoma es el de la falta de agua debido a la sequía. "Aún no es preocupante, pero hay que ver como sigue la sequía", ha dicho, para apuntar a continuación que Seat está desarrollando iniciativas para ahorrar agua y reciclarla. El suministro de semiconductores, que ha tenido en vilo a toda la industria mundial del automóvil, aún no está garantizado del todo, ha insistido Griffiths, que asegura que "no se resolverá hasta que tengamos una fábrica en Europa".