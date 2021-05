El sector financiero urge a modificar la ley para prohibir el crédito sin control

Las entidades bancarias y otros Establecimientos Financieros de Crédito (EFC) quieren que el Gobierno se enfrente a las firmas no supervisadas que prestan dinero y ponga coto fundamentalmente a las que ofrecen créditos rápidos o tarjetas revolving. Países europeos como Francia, Bélgica, Portugal, Francia o Reino Unido tienen reservada la actividad de concesión de financiación, pero España no. Esta situación, unida a la nueva normativa sobre transparencia o las recientes sentencias del Tribunal Supremo, limita la capacidad de que los clientes puedan acceder a una financiación verdaderamente reglada.

Captar fondos reembolsables del público, es decir, recibir dinero del cliente con el compromiso de devolvérselo, es una actividad que sólo puede ser realizada por los los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito con autorización para operar. En cambio, para prestar dinero, aunque sea una de las actividades típicas de las entidades de crédito, no se necesita autorización. Se trata de una actividad totalmente libre y que provoca que la denominada como 'banca en la sombra' que no tiene ningún tipo de obligación regulatoria absorba a clientes con necesidades de liquidez rápida que no consiguen acceder a la financiación supervisada.

Los bancos y los ECF están sometidos a una regulación muy exigente. Aunque diversas fuentes financieras consultadas acogen con optimismo todo lo que tenga que ver con la transparencia, creen que puede acabar limitando la capacidad de los clientes de obtener un préstamo, el cual acaba recurriendo a cualquier compañía de fuera del sistema bancario. La petición común es que existan las mismas reglas por el bien del cliente, de la estabilidad financiera y de la competencia. Y esto pasaría por una modificación de la normativa.

En esta línea se ha pronunciado el Secretario General de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), Ignacio Pla, quien ha exigido al Ministerio de Asuntos Económicos que tome cartas en el asunto. "Creemos que ha llegado el momento de reservar la actividad para prestar dinero, puesto que todos debemos tener las mismas reglas", ha dicho durante la presentación del 'Protocolo de Transparencia del Producto Crédito Revolving'. Los EFC quieren diferenciarse de las firmas sin autorización del Banco de España y, por ello, han lanzado este documento con el que buscan transferir al consumidor una confianza y protección añadida, sobre todo en torno a una actividad como es la relacionada con este tipo de tarjetas que se mantiene empañada de una alta litigiosidad.

El crédito revolving está en el foco tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo cuya doctrina avala la anulación de estos contratos por ser declarados como usura cuando superan un determinado tipo de interés. De hecho, el Ejecutivo aprobó una nueva normativa al respecto cuyas distintas fases de la orden ministerial empezaron a entrar en vigor a principios de este año. Con ella se ha pretendido incorporar mejoras destinadas a aumentar la transparencia con los clientes y a prevenir futuras situaciones de endeudamiento insostenible mediante el fortalecimiento de la evaluación de solvencia que las entidades deben realizar antes de conceder este tipo de créditos. Se trata de un producto muy utilizado en España y, para Asnef, también necesario para la venta de bienes y servicios financiados en el país.

"Las revolving son muy utilizadas y necesarias (...). No son un producto financiero complejo"

Pla ha dejado claro que las revolving no son un producto financiero complejo a pesar de que muchos despachos de abogados y asociaciones en defensa de los consumidores así lo aprecian, aunque entiende que es necesario que al cliente se le explique correctamente sus características. "Con esta iniciativa, queremos que el cliente conozca perfectamente el crédito revolving: qué es, cómo funciona y en qué consiste. Si el cliente lo entiende, puede tomar una decisión libre, consciente e informada", ha explicado. El documento, impulsado por Asnef, ha sido elaborado por Francisco Javier Orduña, exmagistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Civil. En todo momento el Banco de España ha estado al tanto de su elaboración y les ha felicitado por la iniciativa. El Tesoro también ha conocido el contenido del mismo.

Las entidades financieras asociadas a Asnef han favorecido la elaboración del protocolo, ya que han visto que es necesario un documento que contenga una explicación concreta con un lenguaje claro. Las que quieran pueden adherirse y obtendrán un sello de distinción. Tanto Pla como Orduña esperan que la mayoría de las asociadas se incorporen, si bien por el momento solamente aparece en la lista Sabadell Consumer Finance, la filial financiera de Banco Sabadell.