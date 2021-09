Los servicios senior del Banco Santander para jubilados y pensionistas

"Habéis cambiado la forma de ser mayor, nosotros la forma de hacer banca con vosotros". Con este claim presenta el Banco Santander su programa para jubilados y pensionistas que consta de servicios senior -enfocados en la planificación, protección y ahorro- seguros y otros beneficios como el adelanto de la prestación de la Seguridad Social o determinadas ofertas exclusivas en viajes y/o experiencias.

Este apartado destinado a los más mayores de su catálogo financiero es similar al de otras entidades como el del BBVA o el de Caixabank que también ofrecen ciertas facilidades a partir de cierta edad. Veamos a continuación en qué consiste de forma más concreta el del Banco Santander y todo lo qué ofrece.

Servicios Senior

El 'Plan Santander One Senior' ofrece por 10 euros al mes una serie de servicios que, según la entidad, pueden hacerse indispensables en el día a día. En este sentido cuenta con video consulta salud, que consiste en la orientación médica telefónica a través de videoconferencia y con un horario de 24 horas al día los 365 días del año. Las consultas, demás, son gratuitas, ilimitadas y anónimas. Eso sí, cabe destacar que este servicio no incluye la prescripción de medicamentos. Algunos de los servicios disponibles son: síntomas de la Covid-19, accidentes domésticos, información, referentes, etc.

También cuenta con segunda opinión médica internacional en un horario de lunes a viernes laborales de 9 a 18 horas. "Un médico ayudará a recopilar las pruebas y, si fuera necesario, se traducirán al idioma del equipo médico internacional seleccionado. Posteriormente, enviaremos toda la información y los profesionales emitirán un diagnóstico, tanto de la enfermedad como del tratamiento", explica el banco.

Las consultas telefónicas psicológicas son en horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, aunque dispone de servicio de urgencia las 24 horas del día. Por otro lado, la tele-asistencia sí que está disponible a cualquier hora y cualquier día del año con especial atención en situaciones de urgencia, conversaciones ante situaciones de soledad, recordatorio de medicación, etc.

Este servicio añade también transferencias ilimitadas, sin ningún coste, y un seguro de protección de robo en cajero automático, que indemniza por robo al asegurado hasta transcurridas las 48 horas.

Seguros Senior

El programa senior también incluye tres seguros para los más mayores. El Seguro de Dependencia sirve para, cita el banco, "afrontar los gastos generados por una situación de dependencia severa o gran dependencia". Incluye: recibir servicio al contratar la renta que más se adapte a las necesidades, con una renta mensual vitalicia de 500, 1.000 o 1.500 euros.

El Seguro de Decesos Prima Única que ofrece toda la ayuda necesaria "antes, durante y después del fallecimiento", de modo que asume el coste del servicio funerario, asegura la gestión de los trámites necesarios en caso de defunción y ofrece una serie de coberturas.

Por último, el seguro de protección senior otorga la tranquilidad al beneficiario de contar con la ayuda necesaria para hacer frente a las consecuencias, personales o económicas, derivadas de un accidente: falta de ingresos, incremento de costes, necesidad de cuidados de un profesional o pérdida de calidad de vida.

Otros beneficios

En cuanto al resto de beneficios, el Banco Santander incluye la posibilidad de adelantar la pensión al día 25 de cada mes y otras ofertas exclusivas en viajes y experiencias, en alianza con El Corte Inglés. Solo será necesario pagar con la tarjeta de crédito del banco.