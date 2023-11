Shein pide salir a bolsa en Estados Unidos: el gigante chino de ropa inicia los trámites

Shein inaugura su primera ‘pop up store’ en Madrid, con largas colas

Shein, en un movimiento estratégico que resuena en los círculos financieros, ha empezado su solicitud confidencial para cotizar en la bolsa de Estados Unidos, un hito que podría materializarse en 2024. Según fuentes del Wall Street Journal, la compañía ha sumado a su equipo a gigantes financieros como Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley para facilitar este trascendental paso.

Fundada en 2008 en China y posteriormente trasladada a Singapur, Shein ha logrado posicionarse en la cima de la industria de la moda global, especialmente entre el público joven. Con una valoración estimada de unos 66.000 millones de dólares en su última ronda privada, la firma busca potenciar su presencia en Wall Street, superando incluso esta cifra.

Impacto y expansión de Shein

La marca, que ha revolucionado el sector de la moda con su enfoque en el comercio electrónico, aparte de sus ocasionales tiendas "pop-up", se ha expandido internacionalmente con un enfoque especial en los mercados de Estados Unidos y Europa. En el año 2022, Shein reportó beneficios de 800 millones de dólares y una facturación que ascendió a 23.000 millones de dólares.

Críticas y desafíos

No obstante, Shein no ha estado exenta de críticas. Su modelo de "moda rápida", que implica una producción masiva de prendas a precios bajos, ha suscitado preocupaciones sobre el impacto ambiental y las prácticas laborales. Las autoridades estadounidenses han instado a una investigación exhaustiva de su cadena de suministro, en particular, la procedencia del algodón de la región de Xinjiang, que ha estado en el foco por el presunto uso de trabajo forzoso.

Estrategias de Crecimiento

En un esfuerzo por fortalecer su presencia en Estados Unidos y en el ámbito digital, Shein ha sellado este año un acuerdo con el grupo SPARC, dueño de Forever 21 y otras marcas de ropa, y ha adquirido la marca británica Missguided. Estas acciones subrayan su ambición de expandirse y diversificar su alcance en el competitivo mercado de la moda.

¿Qué es Shein?

Shein, fundada en 2008, se ha convertido en una de las marcas líderes en el mundo de la moda, especializándose en el comercio electrónico. Con una estrategia de precios accesibles y tendencias rápidamente actualizadas, se ha establecido como una opción popular, especialmente entre los consumidores más jóvenes. Su enfoque en la "moda rápida" y la producción a gran escala ha generado tanto éxito comercial como debates sobre la sostenibilidad y las prácticas laborales en la industria textil.