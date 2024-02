Siemens Energy alerta de que tardará años en conseguir resolver el caso de Gamesa. 

La compañía alemana Siemens Energy tardará varios años en resolver los problemas de calidad de las turbinas defectuosas de su filial española Gamesa, aunque no ha detectado nuevas causas de pérdidas, por lo que considera que sus provisiones son adecuadas.

La firma ha celebrado este lunes su primera junta general de accionistas desde que anunció los problemas de calidad de los modelos de turbinas eólicas 4.X y 5.X de Siemens Gamesa, que le provocaron unas pérdidas de 4.532 millones de euros en su ejercicio fiscal 2023 y que el Estado alemán tuviera que rescatarlo.

Durante la junta, el presidente y consejero delegado de Siemens Energy, Christian Brunch, ha asegurado que están haciendo todo lo que está en su mano para revertir la situación de su negocio eólico lo antes posible.

Ha afirmado que están resolviendo los problemas de calidad, aunque tardarán "varios años" en conseguirlo, al tiempo que están reclamando a los proveedores de componentes defectuosos y estudiando cuándo reanudarán las ventas, sin fecha segura por el momento.

Posicionamiento en el negocio eólico

Por otra parte, desde la compañía están revisando su posicionamiento y mercado objetivo en el negocio eólico con el fin de obtener una rentabilidad comparable a las de otras áreas de negocio a medio plazo, y están aumentando la productividad de las fábricas "offshore".

De hecho, durante 2024 Siemens Energy se centrará en aumentar la productividad de sus plantas de Cuxhaven (Alemania), Aalborg (Dnamarca), Hull (Inglaterra) y Le Havre (Francia), lo que, en opinión de Brunch, sentará las bases para el lanzamiento con éxito de su última generación de turbinas.

La compra de Gamesa empeoró la situación

El consejero delegado ha asegurado durante su intervención que no hay pregunta que se haga con más frecuencia que la de por qué adquirieron Siemens Gamesa y ha dado dos respuestas. En primer lugar, Brunch cree que no puede haber transición energética sin viento y, en segundo, que no hay control empresarial sin una adquisición total.

"Cuando las condiciones de financiación fueros positivas en mayo de 2022, decidimos lanzar una opa sobre las acciones minoritarias. Y hemos hecho todo lo posible para integrar Gamesa poco a poco en Siemens Energy", ha afirmado.

Con respecto a la operación, el presidente del consejo de supervisión de Siemens Energy, Joe Kaeser, ha afirmado que deja "una sensación amarga", ya que, aunque la compra de la totalidad de Gamesa pretendía resolver el problema, "incluso empeoró la situación significativamente".

En cualquier caso, ambos directivos han defendido las medidas puestas en marcha y la importancia de la compañía pese "a las decepciones que rodearon las turbulencias en Siemens Gamesa".