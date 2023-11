Siemens Energy apaga la alarma sobre el empleo en Gamesa con un plan mesurado

Sin novedad y continuismo para Siemens Gamesa, propiedad al 100% de Siemens Energy desde el pasado verano. Analistas e inversores esperaban explicaciones algo más gruesas y precisas por parte de la dirección de la compañía alemana en su Día del Inversor (CMD) acerca del futuro de su división eólica. Pero se encontraron con mesura y moderación después de que, hace solo una semana, la compañía todavía agitaba los brazos para pedir ayuda pública al Gobierno de Olaf Scholz con sus avales, y extendiera la petición al español de Pedro Sánchez en plena investidura.

Durante el evento para inversores, el grupo reveló que prevé generar ahorro de costes por valor de 400 millones de euros hasta 2026 para Siemens Gamesa, además de un plan de desinversiones de entre 2.100 y 3.000 millones que incluye ya la venta del 24% de una filial conjunta en India con su matriz (Siemens AG).

Sin embargo, no ofreció apenas información novedosa aunque sí dio pistas de que no habrá un ajuste masivo y que prevé mantener el empleo, la principal causa de alarma. Después de la trayectoria de los dos últimos años, los inversores se mostraron escépticos. Las acciones de Siemens Energy se han desplomado en estos dos últimos días más del 10%, hasta 10,88 euros.

Regreso inmediato a los beneficios

Los analistas prevén que Siemens Energy ganará 129 millones de euros en su ejercicio fiscal 2024 que comenzó el pasado 1 de octubre, según los datos del consenso de Bloomberg, cifra que contrasta con las pérdidas de -4.588 millones generadas en el año fiscal 2023 por la división eólica Siemens Gamesa. El incremento de los costes financieros asociados a los proyectos que desarrolla y los fallos en algunas de sus turbinas terrestres. La compañía omitió el frenazo de sus proyectos eólicos marinos en EEUU que han sufrido algunos de sus clientes.

Se espera además que el perímetro de ingresos crezca un 5,6% interanual, hasta 32.875 millones de euros, con un margen bruto positivo del 15,7% o 5.177 millones de euros, frente a los 754 millones (2,4%). En cuanto al Ebitda (resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), se pasará de -1.808 millones a 1.763 millones, lo que equivale a un 5,4% en relación a lo que venderá.

Los bancos de inversión coinciden en señalar la vuelta a los números negros de la compañía, en línea con la propia dirección. Tanto Christian Bruch, consejero delegado de Siemens Energy, como Maria Ferraro, directora financiera, coincidieron en señalar tres ejes de actuación: prudencia con los recursos y selectividad en las inversiones; arreglar el negocio eólico de Siemens Gamesa y devolverlo a la rentabilidad; y defensa del rating crediticio de la empresa. Ambos cedieron el protagonismo Jochen Eickholt, consejero delegado de la éolica.

"La mayoría de nuestros problemas son internos, pero eso también significa que está en nuestras manos solucionarlos y volver a la rentabilidad", aseguró Eickholt en su presentación, con varias referencias a la plantilla en un tono conciliador que contrasta con el mensaje de alarma que se ha trasladado durante el último mes. En concreto, Siemens Gamesa planea reducir y simplificar el número de modelos de su cartera de turbinas, abordar los problemas de calidad de sus nuevos modelos de 4.X y 5.X (que actualmente carecen de pedidos).

Bruch, CEO de Siemens Energy, admitió la semana pasada que "algunas de las palas de estas turbinas están defectuosas" -que se fabrican en Vagos (Portugal)- como origen del problema que también afecta a algunas rotores 'nacelles' (góndola donde se alojan) cuyo ensamblaje se realiza en la planta de Agreda (Soria). En julio, la rotura un incidente con una 5.X en un parque de Engie en Brasil puso en alerta a sus compradores, entre ellos, Iberdrola que se había hecho con 11 de estas turbinas gigantes y ha forzado que su antigua participada se haga cargo.

"Tengo plena confianza en que nuestro Plan Maestro y sus palancas nos devolverán la rentabilidad. Pero las palancas deben ser accionadas por personas. Y es gracias a mis compañeros de Siemens Energy y Siemens Gamesa que sé que nos recuperaremos. He visto a mis colegas en nuestras fábricas, sitios y oficinas trabajar duro durante los últimos meses, día tras día. Todos nos preocupamos por nuestro negocio y queremos que tenga éxito", aseguró el ejecutivo alemán.

Casi 3.000 empleos en País Vasco y Navarra

Dinamarca es el país con mayor peso en la plantilla de Siemens Gamesa con 5.584 empleados al cierre de 2022, cuyo peso principal está en el centro corporativo y de ingeniería, además de las dos fábricas de palas y nacelles para molinos offshore (eólica marina). Algunos analistas sitúan en el país nórdico el grueso del impacto de medidas de ajuste en el caso de que se presenten debido a la crisis de Orsted, que ha sido uno de los principales clientes y demandantes de turbinas para el mar.

España está en segundo lugar con 5.102 trabajadores, de los que alrededor de 1.000 están en País Vasco y otros 1.800 en Navarra. Tanto la consejera del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, como la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, valoraron en clave optimista el CMD de Siemens Energy. Según Tapia, en ningún momento se les ha planteado la necesidad, "al menos por ahora, de ajustes en personas" al tiempo que dijo que hay una apuesta "clara" de Siemens Gamesa por el desarrollo de tecnología desde Zamudio. "Vamos a ver en qué se concreta todo ese detalle del plan estratégico", aseguró Tapia en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, Chivite no lo tenía tan claro aunque emplazó a definir su posición a la reunión que el viernes mantendrá con la dirección de la empresa. "Se anunció también un recorte de 400 millones que entendemos que es a nivel de Europa, pero no se ha concretado si tiene que ver con puestos de trabajo o no", señaló un día después de asistir a la toma de posesión de Elma Saiz, exconsejera de su gobierno, como nueva ministra de Seguridad Social. El nuevo Gobierno, liderado por su partido (PSOE), avanzó la semana pasada la predisposición a participar en las líneas de avales que necesita Siemens Gamesa para poder acometer sus proyectos.